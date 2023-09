Một người đàn ông Mỹ đã bắn chết bạn gái rồi tự sát vì sợ nhiễm Covid-19. Kết quả xét nghiệm của cặp đôi khiến nhiều người sốc nặng.

Mỹ được coi là đất nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch Covid-19 với hơn 465.000 ca nhiễm tính tới 7 giờ ngày 10/4. Mới đây, một người đàn ông ở quận Will, thành phố Chicago, tiểu bang Illinois đã bắn chết bạn gái rồi tự sát vì lo sợ dương tính với virus Corona chủng mới khiến nhiều người xôn xao.

Theo NBC News, khoảng 20 giờ tối 2/4, cảnh sát quận Will phát hiện Patrick Jesernik (54 tuổi) và Cheryl Schriefer (59 tuổi) đã tử vong tại nhà riêng. Cặp đôi chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Sợ nhiễm Covid-19, người đàn ông bắn chết bạn gái rồi tự sát - Ảnh: NBC News

Cảnh sát phát hiện bên cạnh thi thể ông Jesernik có khẩu súng lục với 2 vỏ đạn đã qua sử dụng, cùng 3 viên đạn khác chưa sử dụng. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát vì đồ đạc vẫn ngăn nắp.

Trước đó, người thân mất liên lạc với ông Jesernik nên đã báo cảnh sát. Một số thành viên khác cho biết Jesernik đã lo sợ rằng ông và bạn gái bị nhiễm Covid-19.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận cả hai đều chết do súng bắn vào đầu. Bà Schriefer chết do bị bắn, còn Jesernik chết do tự tử. Tuy nhiên, cả hai người đều được xác định âm tính với Covid-19.

Cảnh sát nhận định hai nạn nhân đã lo lắng quá mức về nguy cơ nhiễm Covid-19 dẫn đến hành động cực đoan. Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận: "Dù sao họ cũng đã qua đời rồi, mọi người không nên xúc phạm quá đáng"; "Không biết nói gì, chỉ mong mọi người cách ly nghiêm túc để dịch bệnh qua nhanh"; "Có lẽ họ phải khủng hoảng lắm nên mới hành động dại dột thế"....

