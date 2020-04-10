Sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới nào trong suốt 12 giờ đồng hồ và vẫn chưa có người tử vong. Trong khi đó, số người mắc bệnh và tử vong trên thế giới vẫn không ngừng tăng lên. Theo thông tin trên Worldometers, tính đến 8 giờ sáng nay, thế giới đã có 1.602.619 ca bệnh, 95.657 trường hợp tử vong. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 ngày 10/4 tại Việt Nam và trên thế giới.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, tính đến 6 giờ sáng 10/4, số ca mắc tại Việt Nam vẫn là 255, trong đó đã có 128 ca bình phục. Ngoài ra, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-1 là 17 ca, số ca xét nghiệm âm tính lần 2 là 18 ca. Dự kiến trong ngày 10/4 sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Mặc dù số ca nhiễm ngày càng ít đi nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan, phải tuân thủ quy định cách ly xã hội của nhà nước - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, tổng số trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly là 2.544 trường hợp. Bên cạnh đó, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 74.941 người.

Số người tử vong tại Mỹ vượt Tây Ban Nha, đứng thứ 2 thế giới

Tính đến 8 giờ sáng ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), tại Mỹ đã có 468.286 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, đã có 16.663 bệnh nhân thiệt mạng. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, tại Mỹ đã có thêm 33.256 người nhiễm bệnh, 1.872 trường hợp tử vong. Hiện tại, số người tử vong tại Mỹ đã vượt Tây Ban Nha, đứng thứ 2 thế giới.

Số người tử vong tại Mỹ đã vượt qua Tây Ban Nha, cao thứ 2 thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Nước Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng các y bác sĩ có dấu hiệu mắc bệnh nhưng không được xét nghiệm, phải tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân khác. Tình trạng thiếu hụt các kit xét nghiệm Covid-19 dành cho các y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh tại hầu hết các bang của Mỹ đã được giáo sư Grossman tại Đại học New York gọi là “một thảm họa”. Bởi vì những y bác sĩ nhiễm bệnh có thể khiến các bệnh nhân mà họ đang chữa trị rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hơn 12.600 nhân viên y tế tại Italy nhiễm bệnh

Italy hiện đang là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới với 143.626 bệnh nhân. Tuy nhiên, số ca tử vong của nước này lại đứng đầu thế giới với 18.279 người. Được biết tính đến ngày 9/4, tại nước này đã có 12.600 nhân viên y tế nhiễm Covid-19, hơn 100 người tử vong. Các bệnh nhân trong lĩnh vực y tế nhiễm bệnh bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, lái xe cứu thương và các nhân viên hỗ trợ.

Chính phủ Italy đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa tại nước này - Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch trước đó, lệnh phong tỏa tại Italy sẽ kết thúc vào ngày 13/4, nhưng chính phủ nước này đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 3/5.

Số người tử vong vì dịch bệnh ở Tây Ban Nha giảm nhẹ

Tại Tây Ban Nha đã có 153.222 ca nhiễm bệnh, số người tử vong vượt mốc 15.000. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 5.002 ca nhiễm và 655 người tử vong. Như vậy, số người tử vong tại Tây Ban Nha có dấu hiệu giảm so với 2 ngày trước đó.

Số người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã vượt quá 15.000 người - Ảnh minh họa: Internet

Ca nhiễm mới tại Trung Quốc giảm nhẹ

Số ca bệnh mới trong ngày của Trung Quốc đã giảm nhẹ so với những ngày trước - Ảnh minh họa: Internet

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính tới hết ngày 9/4, Trung Quốc ghi nhận thêm 42 ca bệnh mới, giảm nhẹ so với 1 ngày trước. Trước đó, nước này đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán sau hơn 2 tháng.

70% người nhiễm bệnh tại Tokyo không xác định được nguồn gốc

Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản đang rất căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 9/4, số người nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản đã lên đến 5.537 người. Như vậy, tổng số bệnh nhân tại nước này là 6.249 (tính cả 712 người nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess). Trong đó, có 119 ca tử vong. Điều đáng lo ngại nhất là 70% ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo không xác định được nguồn gốc.