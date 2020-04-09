Khi còn hẹn hò, Anna luôn ấn tượng với ngoại hình bảnh bao như hoàng tử của bạn trai. Thế nhưng khi sống chung, cô sốc nặng khi phát hiện thói hư tật xấu của anh chàng.

Mới đây, một cô gái người Anh tên Anna Riley đã quyết định bóc phốt bạn trai trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Anna và bạn trai đã hẹn hò được 8 tháng. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chính phủ yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Anna quyết định dọn đến nhà bạn trai sống chung một thời gian. Thế nhưng đời không như là mơ, việc sống chung và chạm mặt nhau suốt ngày đã nảy sinh ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Cô bàng hoàng nhận ra người yêu bảnh bao đã "lừa dối" mình suốt thời gian qua.

Có vẻ anh bạn trai không có khái niệm về tủ quần áo nên sàn nhà lúc nào cũng vương vãi quần áo. Trước đây khi hẹn hò, anh chàng luôn duy trì hình tượng soái ca nhưng hóa ra khi ở nhà, anh ta lại mặc chiếc áo nhàu nát, cái quần mòn cả vải, bung cả chỉ. Trong một lần video call với bạn bè, người bạn đã hỏi Anna sao lại có một gã vô gia cư ngồi trên ghế thế kia khiến cô dở khóc dở cười.

Ra ngoài mặc sơ mi bảnh bao còn ở nhà thì mặc áo nhàu nát, thủng lỗ chỗ - Ảnh: FB Bạn trai của Anna rất thích uống rượu nên anh ta đã mua rất nhiều bia rượu tích trữ trong nhà. Anna đã mất cả một ngày để dọn đống lon rỗng chất thành núi - Ảnh: FB Gu thẩm mỹ khó hiểu của người yêu khiến cô gái ngao ngán - Ảnh: FB "Chẳng thể hiểu nổi tại sao bạn trai tôi lại mang một chiếc ghế xấu xí trong vườn và đặt nó ở phòng khách như vậy. Tiếp đến là chiếc tivi được bập bênh, mọi thứ không hề có chút thẩm mỹ nào. Lúc nào tôi cũng phải liếc xem liệu nó có rớt xuống đất không", Anna than thở. Cặp đôi đã mua nhiều đồ ăn dự trữ trong nhà để không phải ra ngoài nhiều. Nhìn đống chén bát bẩn chất thành đống, bạn trai của Anna lộ rõ sự hoang mang và ước gì có cô tiên hiện ra để rửa bát hộ - Ảnh: FB Dù nhiều lần nhắc bạn trai hạ nắp bồn cầu xuống nhưng hình như không có tác dụng - Ảnh: FB Tuy than thở về anh bạn trai nhưng Anna vẫn cảm thấy rất vui vì có người ở bên chia sẻ khó khăn trong lúc dịch bệnh đang lan ra. Dù phát hiện nhiều tật xấu của người yêu nhưng Anna cho biết vẫn rất yêu và muốn gắn bó lâu dài với anh chàng.

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