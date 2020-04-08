Trong tủ lạnh chỉ có 7 con tôm, mẹ chia 2:5 để rồi bật khóc khi đọc nhật ký của con gái

Thế giới 08/04/2020 18:34

Luôn tự nhận bản thân không thiên vị con trai nhưng khi trong tủ lạnh chỉ có 7 con tôm, bà mẹ trẻ đã chia cho con trai 5 con tôm và con gái chỉ 2 con.

Khi được hỏi "Có sự thiên vị giữa các con hay không", hầu như tất cả ông bố, bà mẹ đều phủ nhận và cho rằng con nào mà chẳng là con, làm gì có chuyện đứa yêu, đứa ghét. Tuy nhiên trong thực tế, bố mẹ thường không ý thức được mình đang thiên vị một đứa hơn khiến đứa trẻ còn lại cảm thấy tổn thương, thậm chí bất mãn với anh chị em của mình.

Xiao Zhang (sống tại Trung Quốc) là bà mẹ hai con. Trong mắt mọi người, cô có hạnh phúc viên mãn vì sinh được một trai một gái. Từ sau khi sinh nở, Xiao Zhang nghỉ làm ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm con.

Bình thường, người mẹ này luôn tự hào mình rất công bằng, không trọng nam khinh nữ hay thiên vị con trai. Một hôm, Xiao Zhang định làm đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ nhưng trong tủ lạnh chỉ còn 7 con tôm. Ngẫm nghĩ một hồi, bà mẹ trẻ lấy 5 con tôm để làm tôm viên cho con trai ăn và 2 con còn lại để làm sủi cảo cho con gái. Hành động này chẳng thể qua mặt được bé gái. Tuy ấm ức trong lòng nhưng cô bé không nói ra, lẳng lặng viết suy nghĩ của mình vào cuốn nhật ký.

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Những hành động thiên vị của bà mẹ khiến bé gái tổn thương - Ảnh: Sina

Người mẹ dọn dẹp nhà và phát hiện mảnh giấy với dòng chữ: "Mẹ chỉ thích con trai, không thích con gái". Lúc này, Xiao Zhang nhận ra mình đã nhiều lần thiên vị con trai ra mặt, dù con gái không tỏ vẻ ghen tị nhưng lại bị tổn thương rất lớn.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng: "Bà mẹ nên điều chỉnh cách nuôi dạy, nếu không bé gái sẽ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng đến tính cách trong tương lai"; "Đối với trẻ con thì cảm giác khi thấy cha mẹ thiên vị sẽ rất nặng nề, tổn thương"; "Cha mẹ thường nghĩ trẻ con không biết gì, nhưng trẻ tinh tế và hiểu chuyện hơn ta tưởng"...

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Từ khóa:   câu chuyện gây bão Trung Quốc trọng nam khinh nữ

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