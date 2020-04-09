Bị nhốt trong cũi, hai bé sinh đôi rủ nhau 'vượt ngục', ai ngờ thất bại vào phút chót vì lý do cực hài

Thế giới 09/04/2020 06:08

Những tưởng hai bé sinh đôi sẽ thoát khỏi cũi thành công, ai ngờ màn "vượt ngục" thất bại vào phút chót vì lý do cực hài.

Trẻ con vốn tính hiếu động nên chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, kiểu gì cũng tìm cách phá cái này nghịch cái nọ khiến cha mẹ đau đầu. Do không thể trông chừng con mọi lúc mọi nơi nên một số phụ huynh đành phải nhốt con vào cũi một thời gian ngắn để rảnh tay làm việc khác.

Tuy nhiên không phải đứa trẻ cũng chịu chơi trong cũi ngoan ngoãn. Đã có rất nhiều em bé thành công trong việc này một cách thần kỳ khiến người lớn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Mới đây, trong một nhóm gồm các mẹ bỉm sữa chia sẻ hình ảnh hai sinh đôi rủ nhau tẩu thoát khỏi cũi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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'Ở trong này chán quá trốn ra ngoài chơi thôi' - Ảnh: FB
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'Chú ý đi chị chỉ làm mẫu một lần thôi đấy nhé' - Ảnh: FB
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'Ủa sao tự nhiên bị kẹt lại vậy ta' - Ảnh: FB

Bé gái thể hiện mình là người thông minh và bình tĩnh khi khéo léo đưa một chân ra ngoài trước, sau đó lách người trót lọt qua song cũi. Tưởng đâu "vượt ngục" thành công, ai dè cô nhóc bị mắc kẹt vì cái đầu to quá không chui qua được. Loay hoay một hồi vẫn không ra nổi, em bé lém lỉnh đành đành ngậm ngùi quay trở lại chiếc cũi chơi tiếp. 

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Lần 'đào thoát' thứ hai cũng không khá hơn là bao - Ảnh: FB

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Lỗi tại đầu to hay khe hở song cũi quá bé? - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều không nhịn được cười với màn "vượt ngục" thất bại ở phút 90 và biểu cảm đầy ngưỡng mộ của bé sinh đôi còn lại khi thấy người chị em của mình tẩu thoát bất thành. 

"Dễ thương xỉu luôn á, nhìn là muốn đẻ liền"; "Bé gái thông minh, thích tìm tòi khám phá ghê"; "Haha đầu to lỗi tại ai"; "Em chỉ ham mê tự do thôi mà, có lỗi gì đâu"..., dân mạng bình luận.

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