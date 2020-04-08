Biết mẹ buồn bã, em bé an ủi bằng cách giơ tay chữ V trong bức ảnh siêu âm đốn tim hàng ngàn người

Thế giới 08/04/2020 19:05

Hành động giơ tay chữ V của em bé như muốn nhắn nhủ 'mọi chuyện sẽ ổn thôi' trong bức ảnh siêu âm khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, mạng xã hội Twitter chia sẻ bức ảnh siêu âm em bé khiến nhiều người thích thú. Bức ảnh được chị Madoka (sống tại Nhật Bản) đăng tải đã nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác và bình luận. 

"Hiện tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Và tôi lại đang buồn về cái chết của Ken Shimura, một diễn viên hài người Nhật Bản mà tôi yêu thích nên tâm trạng của tôi không được tốt. Tuy tôi lo lắng về sự bùng phát của dịch Covid-19 nhưng vẫn phải đến bác sĩ để kiểm tra thai kỳ. Có lẽ con cảm nhận được sự buồn bã và sợ hãi trong tôi nên con đã cố an ủi tôi bằng hành động đó. Bây giờ thì tôi vui rồi", chị Madoka chia sẻ.

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Cử chỉ của em bé trong bức ảnh siêu âm đốn tim người xem - Ảnh: Twitter 

Có lẽ cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ cũng như muốn an ủi, động viên mẹ nên em bé đã giơ tay chữ V lên khi bác sĩ chụp ảnh siêu âm. Mọi người thường giơ hai ngón tay chữ V để thể hiện ý muốn hòa bình hay biểu lộ sự chiến thắng. Chắc em bé đang nhắn nhủ mẹ: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Bức ảnh gây bão mạng xã hội và thu hút được hơn 87 ngàn lượt tương tác cùng 14,9 ngàn bình luận.

"Kỳ diệu thật đấy"; "Bé con ngoan quá, sau này nhất định phải yêu thương mẹ nhiều hơn nha"; "Mới trong bụng mẹ mà đã tâm lý thế này rồi"; "Đó là ký hiệu của chiến thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng được dịch bệnh mà"; "Ôi tim tôi tan chảy mất rồi"...

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Từ khóa:   bức ảnh gây bão mạng dịch Covid-19 Nhật Bản

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