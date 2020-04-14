Đang nằm ngủ, bố bỉm sữa hoảng hốt bật dậy sờ mũi xem con còn thở không khiến vợ không nhịn được cười

Sinh con là niềm hạnh phúc lớn lao khó diễn tả bằng lời của các ông bố bà mẹ. Đứa trẻ có thể khiến cuộc sống của cha mẹ chúng thay đổi hoàn toàn. Để chăm con thật tốt, hai vợ chồng sẽ phải bỏ hầu hết những buổi tụ tập bạn bè, không gian riêng tư, những thú vui thời còn son rỗi. Ngay cả một giấc ngủ trọn giấc hay việc ăn uống thảnh thơi cũng trở nên xa xỉ.

Anh Xiao Jun (sống tại Trung Quốc) làm bố khi mới 25 tuổi. Trọng trách lớn lao khiến anh trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Thấu hiểu những vất vả của vợ, Xiao Jun thường thanh thủ về nhà ngay sau giờ làm để phụ vợ chăm con. Ông bố bỉm sữa thành thạo tất cả các kỹ năng chăm trẻ như tắm, cho con ăn, dỗ con ngủ khiến vợ anh rất vui.