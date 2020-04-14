Đang nằm ngủ, bố bỉm sữa hoảng hốt bật dậy sờ mũi xem con còn thở không khiến vợ không nhịn được cười

Thế giới 14/04/2020 15:43

Hành động hài hước của ông bố bỉm sữa khiến vợ anh vừa buồn cười vừa cảm động. Cô nhận ra từ khi làm cha, chồng mình trở nên chu đáo và thận trọng hơn rất nhiều.

Sinh con là niềm hạnh phúc lớn lao khó diễn tả bằng lời của các ông bố bà mẹ. Đứa trẻ có thể khiến cuộc sống của cha mẹ chúng thay đổi hoàn toàn. Để chăm con thật tốt, hai vợ chồng sẽ phải bỏ hầu hết những buổi tụ tập bạn bè, không gian riêng tư, những thú vui thời còn son rỗi. Ngay cả một giấc ngủ trọn giấc hay việc ăn uống thảnh thơi cũng trở nên xa xỉ. 

Anh Xiao Jun (sống tại Trung Quốc) làm bố khi mới 25 tuổi. Trọng trách lớn lao khiến anh trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Thấu hiểu những vất vả của vợ, Xiao Jun thường thanh thủ về nhà ngay sau giờ làm để phụ vợ chăm con. Ông bố bỉm sữa thành thạo tất cả các kỹ năng chăm trẻ như tắm, cho con ăn, dỗ con ngủ khiến vợ anh rất vui. 

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Vợ thấy chồng và con ngủ ngon lành thì lấy điện thoại chụp lại - Ảnh: Sina

Hôm đó, Xiao Jun cho con uống sữa rồi hai bố con cùng chơi đùa. Một lúc sau, cả hai lăn ra giường ngủ ngon lành. Người mẹ thấy chồng cùng con ngủ rất đáng yêu nên muốn quay lại làm kỷ niệm. Không ngờ Xiao Jun bất ngờ giật nảy mình, cuống cuồng sờ chân con để kiểm tra. Thấy chân con bị lạnh, ông bố trẻ liền đưa tay lên mũi để xem con còn thở không. Thấy con vẫn đang say giấc nồng, Xiao Jun mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm ngủ tiếp.

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Ông bố trẻ bất ngờ tỉnh dậy kiểm tra xem con còn thở không khiến vợ phì cười - Ảnh: Sina

Người vợ thấy hành động của chồng thì vừa buồn cười vừa cảm động. Làm cha khiến Xiao Jun từ một người đàn ông vô lo vô nghĩ, tính cách có phần trẻ con trở nên chu đáo và thận trọng hơn rất nhiều.

Bức ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Dễ thương quá, sau này cũng chỉ mong lấy được người chồng yêu vợ, thương con như thế"; "Ai làm cha mẹ rồi mới hiểu, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn sợ con bị này bị kia"; "Thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi khi có con"...

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