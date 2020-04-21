Bố ôm 2 con gái sinh đôi ngủ say sưa, nhìn sang bên cạnh thấy cảnh 'phân biệt đối xử' mà giận tím người

Thế giới 21/04/2020 16:14

Một số người có quan niệm 'dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái', ý muốn nói hãy yêu chiều con gái và nghiêm khắc hơn đối với con trai. Tuy nhiên ý kiến này có vẻ không hoàn toàn đúng.

Các ông bố thường có xu hướng nghiêm khắc với con trai và chiều chuộng hơn đối với con gái. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong loạt ảnh do Sina đăng tải dưới đây.

Ông bố người Trung Quốc vừa ngủ vừa ôm hai con gái sinh đôi trong tay. Cả 3 còn đắp chung một chiếc chăn cực tình cảm. Cảnh tượng ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị, thế nhưng người mẹ lại không vui chút nào. 

Bố ôm 2 con gái sinh đôi ngủ say sưa, nhìn sang bên cạnh thấy cảnh 'phân biệt đối xử' mà giận tím người - Ảnh 1
Bố ôm 2 con gái sinh đôi ngủ ngon lành - Ảnh: Sina

Nguyên nhân là vì cặp vợ chồng này có 3 đứa con gồm 2 con gái sinh đôi và 1 con trai. Sau khi thấy chồng ôm 2 con gái ngủ mà không thấy con trai đâu, bà mẹ kiểm tra thì phát hiện cậu bé nằm lăn lóc ở góc giường, trên người không được đắp chăn trông thật đáng thương. Bà mẹ quyết định quay clip lại để có bằng chứng hỏi tội chồng khi anh thức dậy.

Bố ôm 2 con gái sinh đôi ngủ say sưa, nhìn sang bên cạnh thấy cảnh 'phân biệt đối xử' mà giận tím người - Ảnh 2
Còn bé trai nằm lẻ loi thế này đây - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Tuy rất buồn cười với tình cảnh lẻ loi của bé trai nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng cha mẹ nên đối xử công bằng với các con. Cha mẹ thiên vị sẽ khiến đứa trẻ tổn thương tâm lý rất lớn.

"Tuy thời buổi này không còn trọng nam khinh nữ nhưng cha mẹ cũng không nên nuông chiều con gái quá mức"; "Một số người có quan niệm 'dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái', ý muốn nói nuôi dưỡng con gái thì yêu chiều, cho con hưởng thụ sung sướng, còn nuôi con trai thì nên để trẻ cảm nhận sự gian khó mà thành người. Tuy nhiên dù trai hay gái cũng phải cẩn thận dạy dỗ, không được chiều hư"..., dân mạng bình luận. 

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