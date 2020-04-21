'Soái ca nhí' dỗ dành em gái cực ngọt khiến mẹ đang tức giận bỗng cảm động không ngớt

Thế giới 21/04/2020 09:00

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé tỏ ra rất chín chắn và yêu thương em gái. Tình cảm khắng khít của hai anh em khiến nhiều người cảm động.

Nhiều phụ huynh muốn sinh con thứ hai vì cho rằng nếu chỉ có một con thì gia đình sẽ rất cô đơn. Những đứa trẻ có thể cùng lớn lên và bảo bọc lẫn nhau khi trưởng thành.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc chia sẻ tình cảm khắng khít giữa hai con của mình lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Chị Wang sinh con trai đầu lòng, 2 năm sau thì có con gái thứ hai. Lúc đầu, chị cũng rất lo khoảng cách tuổi giữa hai con quá ngắn sẽ dễ gây xung đột. Đặc biệt, bé trai đột nhiên phải chia sẻ tình cảm của cha mẹ rất có khả năng sẽ ác cảm với em gái.

Không ngờ, con trai của chị Wang lại cực kỳ yêu thương em gái. Hai anh em rất thân thiết và gắn bó với nhau. Bé trai cũng thường xuyên phụ giúp chăm em để mẹ có thời gian làm việc nhà.

Hôm đó, bé gái vô tình làm đổ nước trái cây vào tủ quần áo khiến chị Wang vô cùng tức giận. Chị trách mắng và phạt con gái không được uống nước trái cây trong vòng 3 ngày. 

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Bị mẹ mắng, bé gái ôm anh trai khóc nức nở - Ảnh: Sina

Nghe mẹ trách phạt, bé gái lập tức chạy vào phòng khách tìm anh trai. Cô bé ôm anh khóc nức nở, ra vẻ rất ấm ức trước hình phạt của mẹ. Thấy em gái khóc, cậu bé ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, thỉnh thoảng còn vuốt tóc em cực kỳ ân cần. Cảnh tượng ấm áp khiến bao nhiêu tức giận của chị Wang bay biến hết. Chị cảm thấy rất hạnh phúc khi hai con của mình luôn yêu thương, bảo vệ nhau. 

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Bé trai ôm em vào lòng vỗ về an ủi - Ảnh: Sina
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Anh trai nhà người ta không bao giờ làm người ta thất vọng - Ảnh: Sina

Tình cảm khắng khít của hai anh em gây sốt mạng và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ai nấy đều cho rằng vợ chồng chị Wang rất biết cách dạy con nên cậu bé mới ấm áp, chín chắn như vậy.

"Dễ thương xỉu luôn á"; "Sau này cậu bé nhất định trở thành người đàn ông ga lăng, biết cách chăm sóc phụ nữ"; "Chắc chắn ông bố rất yêu thương, chiều chuộng vợ nên bé trai mới có tính cách ấm áp, ân cần như thế"; "Nhìn cảnh này muốn sinh thêm con ghê á"; "Đúng là anh trai nhà người ta"..., dân mạng bình luận.

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