Nhờ anh trai chụp ảnh nâng váy 'so deep', cô gái nhận về thành quả như phim kinh dị

Thế giới 20/03/2020 11:55

Pha chụp ảnh sống ảo "đi vào lòng người" khiến cả khổ chủ lẫn dân mạng dở khóc dở cười.

Hầu hết con gái đều rất thích chụp ảnh sống ảo, tuy nhiên thành quả không phải lúc nào cũng như mong đợi. Nếu có được người bạn chụp ảnh có tâm thì chắc chắn cuộc đời nở hoa, chẳng may gặp trúng "mình chụp bạn hết lòng, bạn chụp mình hết hồn" thì cuộc sống bế tắc thật rồi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh trai chụp hình cho em gái khiến ai nấy dở khóc dở cười. Cô gái nhờ anh trai chụp cho mình một tấm ảnh đang nâng váy, trông phải thật "so deep". Thế nhưng chả hiểu người anh chụp kiểu gì mà tấm ảnh lại như phim kinh dị Nhật Bản những năm 80.

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Nhờ anh trai chụp ảnh sống ảo và cái kết - Ảnh: Facebook Đường Viên Tròn
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Sản phẩm đậm chất kinh dị khiến người xem cười ngất - Ảnh: Facebook Đường Viên Tròn

Có quá nhiều yếu tố để tạo nên hình ảnh kinh dị. Chiếc váy dài như búp bê, cảnh tượng cây cỏ và bầu trời u ám, nhưng nổi bật nhất là mái tóc xoăn dài che kín mặt, trông có giống "ma không mặt" không cơ chứ. Nhiều người đoán rằng cô gái đang cúi xuống để chỉnh váy thì bị anh trai chụp đúng khoảnh khắc trớ trêu. 

Hình ảnh gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Tấm ảnh này đủ để đi casting phim kinh dị rồi"; "Anh trai làm cách nào chụp được vậy"; "Tui tưởng ảnh cắt trong phim kinh dị"; "Búp bê Annabelle phiên bản đời thực à"; "Ông anh nên đi chụp poster phim kinh dị, có tương lai lắm đó"; "Bi thương tôi mang trời xanh không thấu"; "Đại ca em lạy anh"...

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Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước Trung Quốc

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