Bắt chước gái Hàn cuốn lô tóc mái thưa, cô gái nhận cái kết cười bể bụng

Muốn tóc mái thưa được cong tự nhiên, cô gái cuốn lô và nhận được cái kết không thể đắng hơn.

Ông bà ta có câu "Cái răng cái tóc là góc con người", điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ. Nếu chị em chọn được mái tóc hợp với khuôn mặt thì nhan sắc sẽ thăng hạng hẳn lên, còn ngược lại sẽ phô bày các khuyết điểm trên gương mặt mình.

Trong đó, tóc mái thưa được các cô gái đặc biệt ưa chuộng. Kiểu tóc này mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú mà không kém phần tinh tế, sắc sảo. Phần tóc mái được tỉa mỏng giúp "hack" tuổi đáng kể, giúp gương mặt hài hoà, tự nhiên hơn. Tuy nhiên, để giữ được tóc mái thưa lúc nào cũng đẹp, hội chị em phải bỏ công chăm sóc tỉ mỉ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cô gái cuốn lô tóc mái và cái kết cười chảy nước mắt. Cô gái đã làm theo đúng hướng dẫn trên mạng, nhưng chẳng hiểu sao lại dựng đứng lên như bị... điện giật.

Đây là hướng dẫn trên mạng. Tóc mái được cuốn tỉ mỉ giúp các cô gái trở nên xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Còn đây là kết quả 'đắng lòng' - Ảnh: FB

Nhìn có chán không cơ chứ - Ảnh: FB

Ai không biết chắc sẽ tưởng cô nàng mới bị điện giật - Ảnh: FB

Câu chuyện bi hài của cô gái thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Hình ảnh cô nàng cuốn lô tóc mái thất bại khiến ai nấy không thể nhịn cười.

"Mị cười chết mất thôi"; "Sao mà chị làm dựng đứng được hay vậy chị? Mỗi lần em làm toàn bị xoăn quéo lại luôn"; "Tai nạn nghề nghiệp dễ sợ"; "Đang định đi cắt mái thưa nhìn cảnh này muốn bỏ cuộc luôn"..., dân mạng bình luận.

Báo cảnh sát hàng xóm đang phơi dơi trong nhà để ăn và cái kết cười chảy nước mắt Đang trong thời kỳ dịch Covid-19 nên khi nghi ngờ hàng xóm phơi dơi trong nhà, một người dân đã lập tức báo cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-chuoc-gai-han-cuon-lo-toc-mai-thua-co-gai-nhan-cai-ket-cuoi-be-bung-354207.html