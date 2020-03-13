Báo cảnh sát hàng xóm đang phơi dơi trong nhà để ăn và cái kết cười chảy nước mắt

Thế giới 13/03/2020 17:38

Đang trong thời kỳ dịch Covid-19 nên khi nghi ngờ hàng xóm phơi dơi trong nhà, một người dân đã lập tức báo cảnh sát.

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở Ý khiến người dân hoang mang, lo lắng. Tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 15.000 ca nhiễm bệnh với hơn 1000 người tử vong. 

Chuyên gia Trung Quốc và các nước khác đang nỗ lực xác định nguồn gốc dẫn tới lây truyền virus mới này. Trước đó, một số nghiên cứu nghi ngờ những động vật hoang dã như dơi, rắn, tê tê là vật chủ trung gian truyền virus Corona chủng mới.

Ngày 11/3 vừa qua, một người dân sống ở trung tâm thành phố Trani (Ý) phát hiện một hộ gia đình người Trung Quốc đang phơi khô một đàn dơi ngoài ban công.

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Một người dân hốt hoảng báo cảnh sát vì nghi hàng xóm phơi dơi để ăn - Ảnh: Weibo

Quá sợ hãi, người dân tốt bụng này đã lập tức gọi điện báo cảnh sát với giọng điệu đầy lo lắng và gấp gáp. Cơ quan y tế địa phương lập tức bắt tay hành động, phong toả toàn bộ khu vực này, đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực lân cận và cảnh báo người dân không nên ra ngoài. Thậm chí, thị trưởng thành phố cũng đích thân đến hiện trường để chỉ huy và điều động lực lượng cảnh sát. Cảnh tượng náo động khiến người dân sống quanh khu vực vô cùng lo sợ.

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Người dân xung quanh lo lắng - Ảnh: Weibo

Khi lực lượng cảnh sát tiếp cận căn hộ phơi dơi ngoài ban công thì không thấy ai trả lời. Một chiếc máy bay không người lái được điều khiển tiến sát khu vực ban công để quan sát. Theo báo cáo, dường như có máu đang nhỏ giọt chảy xuống từ đàn "sinh vật vô danh" này.

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Cận cảnh 'đàn dơi' trên ban công - Ảnh: Weibo

Một lúc sau, chủ căn hộ về nhà và bàng hoàng phát hiện cảnh sát cùng người dân địa phương đang bao vây nhà mình. Cảnh sát lập tức tiến vào căn hộ khám xét. Hóa ra đàn dơi phơi khô trong truyền thuyết chỉ là cánh gà xì dầu mà thôi. Vì sợ phải ở trong nhà cách ly vì dịch Covid-19, gia đình này đã phơi khô cánh gà để dự trữ.

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Hóa ra đây chỉ là cánh gà xì dầu mà thôi - Ảnh: Weibo

Sự việc dở khóc dở cười gây sốt mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận, chia sẻ: "Nếu là tôi thì tôi cũng báo cảnh sát ý chứ"; "Giống quá thể, bảo sao người ta phải báo cảnh sát"; "Cảnh sát chắc xỉu"; "Cười chết mất"; "Nhìn đi nhìn lại thì giống dơi thật chứ bộ"...

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