Bé gái ăn dâu tây bá đạo khiến dân mạng cười bò: 'Mẹ dạy đeo khẩu trang mà quên dạy tháo ra như thế nào'

Thế giới 12/03/2020 11:49

Vì quá thèm ăn nên bé gái quên tháo khẩu trang, cứ thế ăn dâu tây ngon lành khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò.

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng hợp tác với việc này. Chúng thường cảm thấy bất tiện và phiền phức, đặc biệt là khó mà ăn vặt được như bình thường. Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã đăng tải tình cảnh trớ trêu của con gái lên mạng xã hội khiến dân tình được phen cười bò.   

Cụ thể, trên đường ra ngoài người mẹ đã mua một túi dâu tây nhưng cô con gái háu ăn lại đòi ăn ngay. Sau nhiều lần thỏa hiệp không được, bà mẹ đành bất lực để con gái lấy ăn. Tuy nhiên sau khi cô bé đưa dâu lên miệng ăn thì người mẹ ngay lập tức phải chụp ảnh lại. 

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Bé gái vừa đeo khẩu trang vừa ăn dâu tây khiến dân tình cười bò - Ảnh: Weibo

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Hình ảnh khiến dân tình cười bò - Ảnh: Weibo

Bé gái không tháo bỏ khẩu trang đang đeo mà trực tiếp đưa quả dâu vào miệng nhai ngấu nghiến. Có lẽ do quá thèm ăn nên cô bé chẳng màng đến việc mình đang đeo khẩu trang. Nhìn quả dâu đỏ thấm ướt hết lớp khẩu trang ai nấy đều không thể nhịn cười.

Loạt ảnh thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận được không ít bình luận hài hước: "Dễ thương quá, cô bé háu ăn!"; "Ăn mãi không thấy no là đây"; "Dâu tây này có vị khẩu trang à"; "Mẹ chỉ dạy đeo khẩu trang mà không dạy cách tháo ra"; "Một khi đã lên cơn thèm ăn thì khẩu trang cũng không cản nổi"; "Dù sao thì mẹ cũng không nên cho con ăn giữa đường như thế"; "Đang trong thời gian dịch Covid-19, bố mẹ nên thận trọng khi đưa con ra ngoài chơi, tốt nhất là nên tránh xa những nơi đông người"; "Trước khi ăn nên rửa sạch trái cây chứ nhỉ"...

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