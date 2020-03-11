Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai Trung Quốc khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Mới đây, một thanh niên Trung Quốc chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân khiến cộng đồng mạng được phen cười nín thở.

"Dịch bệnh phải ở nhà suốt cả ngày oải ơi là oải. Tranh thủ hôm nay lúc đi mua gạo, tôi liền kéo cái bao đi dạo một vòng vườn hoa. Mệt quá nên ngồi xuống lau mồ hôi tí thôi mà về nhà mở group chat ra thấy cả tòa nhà đang phát lệnh truy nã mình", dòng chia sẻ của nam thanh niên.

Thanh niên đi mua gạo, mệt quá nên ngồi nghỉ ở vườn hoa - Ảnh: Weibo Việt Nam

Ai ngờ về nhà thấy cả tòa nhà đang 'truy nã' mình - Ảnh: Weibo Việt Nam

Và đây là nguyên nhân mọi chuyện - Ảnh: Weibo Việt Nam

Hóa ra trong lúc ngồi nghỉ ở vườn hoa, nam thanh niên bị một người dân chụp ảnh lại trong tư thế đáng ngờ. Ai cũng tưởng chàng trai cả gan làm bậy nên hết sức phẫn nộ, đòi truy nã cho bằng được.

Tình cảnh trớ trêu của nam thanh niên khiến dân mạng cười chảy nước mắt. Người khuyên chàng trai ra mặt giải thích rõ ràng, người lại cho rằng anh chàng nên im lặng để chuyện hiểu lầm trôi vào dĩ vãng.

"Buồn cười quá đi mất"; "Haha chịu thật sự"; "Cười chết tôi luôn rồi. Nhìn thế này ai mà không nghĩ anh làm bậy chứ"; "Ai bảo ngồi xổm làm chi"; "Góc chụp gây hiểu lầm dễ sợ"; "Bi thương tôi mang trời xanh không thấu"; "Nhìn ổng y chang đang đi vệ sinh thật mà"; "Lại một sự trùng hợp vui nhộn"; "Mị cười muốn nội thương rồi"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-mua-gao-met-qua-nen-ngoi-nghi-thanh-nien-bi-ca-toa-nha-truy-na-vi-nghi-lam-bay-353386.html