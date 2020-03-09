Đỏ mặt với hot girl mặc 'quần què', để lộ chỗ ấy nhảy nhót trong quán bar

Hình ảnh hot girl ăn mặc phản cảm, thản nhiên đứng nhảy nhót trong quán bar thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các thiếu nữ vô tư ăn mặc phản cảm khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Việc ăn mặc mát mẻ vào ngày hè là điều dễ hiểu, thế nhưng vô tư lộ 'chỗ ấy' lẫn nội y như cô gái trong clip dưới đây thì thật khó mà chấp nhận được.

Chiếc quần bị khoét một lỗ to phía trước khiến chủ nhân lộ nội y - Ảnh cắt từ clip

Dù bị nhiều người nhìn ngó nhưng cô gái trẻ vẫn thản nhiên bấm điện thoại - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip cho thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trong quán bar. Cô mặc áo thun trắng và một chiếc quần short cực kỳ nhức mắt. Mà có lẽ cũng chẳng thể gọi đây là chiếc quần vì nó bị khoét một lỗ rất to, để lộ quần lót lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Phải chăng đây là chiếc "quần què" trong truyền thuyết mà giới trẻ vẫn hay nhắc đến.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, lối ăn mặc phản cảm trên đã nhận về một rổ gạch đá từ cộng đồng mạng.

"Không hiểu nghĩ gì mà ăn mặc như vậy luôn á"; "Bộ đứt dây thần kinh xấu hổ hả trời"; "Dù ở trong quán bar cũng không thể ăn mặc đáng sợ thế này"; "Bị bao nhiêu người nhìn mà vẫn thản nhiên được"; "Nếu vô ý lộ hàng còn có thể thông cảm. Đằng này cô ta lại chủ động khoe thân, có bị ném đá cũng không oan"; "Không biết tôn trọng bản thân và người xung quanh";..., dân mạng bình luận.

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