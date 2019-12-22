Hot girl 2,5 triệu lượt follow bị bóc mẽ nhan sắc, dân mạng thảng thốt 'Toang thật rồi'

Thế giới 22/12/2019 15:33

Không lung linh như những hình ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội, nàng hot girl bị bóc mẽ nhan khiến dân mạng thảng thốt "Toang thật rồi!".

Không phải tự nhiên cánh đàn ông truyền tai nhau câu nói "các app chụp ảnh và photoshop nợ đàn ông một lời xin lỗi". Mỗi lần chứng kiến một màn bóc mẽ nhan sắc, dân mạng đều mắt chữ O mồm chữ A, càng thêm mất niềm tin vào vẻ xinh đẹp không tì vết của các hot girl mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa dậy sóng khi một hot girl có tiếng trên mạng xã hội lộ nhan sắc thật. Dương Phức Vũ, sinh năm 2000, đến từ Bắc Kinh là một hot girl rất nổi tiếng với 2,5 triệu follow. Điểm nổi bật của Phức Vũ chính là nhan sắc xinh đẹp, cá tính cùng thân hình cao ráo, đôi chân dài miên man.

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Dương Phức Vũ trên mạng sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp... - Ảnh: Weibo
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...và cả đôi chân dài miên man vạn người mê - Ảnh: Weibo

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Vẻ đẹp mỏng manh đấng mày râu nhìn vào là muốn che chở - Ảnh: Weibo

Thế nhưng cách đây không lâu, một vài hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Phức Vũ lộ ra khiến ai nấy ngã ngửa. Tuy nhan sắc của cô gái không phải quá xấu nhưng vẫn rất nhạt nhòa, bình thường, có thể nói là nhìn một lần rồi quên luôn. 

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Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa cho thấy nàng hot girl có vẻ ngoài bình thường và nhạt nhòa - Ảnh: Weibo

"Toang thật rồi!"; "Cái gì vậy trời, đây là Phức Vũ tôi follow bấy lâu đây ư"; "Không thể tin nổi là sinh năm 2000"; "Mất niềm tin thực sự"; "Nữ thần trong lòng tôi đây sao";..., dân mạng bình luận. 

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