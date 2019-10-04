Vô tình lộ nhũ hoa khi livestream, hot girl xinh đẹp còn kêu gọi cư dân mạng chia sẻ để mọi người cùng xem 

Theo Asiaone, hot girl Trung Quốc này có tên là Trần Á. Cô nàng có đến 4,4 triệu người theo dõi trên Weibo. Mới đây, trong một buổi livestream, vì chiếc áo quá ngắn nên khi đưa tay chỉnh tóc, cô vô tình để lộ ngực không mặc áo lót. Người hâm mộ đã phải để lại bình luận nhắc nhở cô nàng về sự cố trên.

Từ trước đến nay, việc các hot girl mạng vô tình để lộ mặt mộc xấu xí hay bị lộ vùng nhạy cảm vì ăn mặc hở hang không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ can đảm để kêu gọi mọi người chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của mình sau khi gặp sự cố lộ hàng như nàng hot girl này.

Sau khi phát hiện sự việc, cô nàng cười ngượng ngùng và chỉnh lại áo xống. Tuy nhiên, thay vì xin mọi người không lan truyền những bức ảnh nhạy cảm, Trần Á lại nửa đùa nửa thật: “Tôi cố tình để lộ đó. Mọi người có thể chụp ảnh màn hình và gửi nó đến những người khác”.

Một người bạn của Trần Á cũng bày tỏ ý kiến: “Nếu mọi người đã nhìn thấy nó cũng không sao đâu. Hình dạng ngực của cậu thật đặc biệt”.

Thay vì lo lắng, cô nàng lại kêu gọi mọi người chụp màn hình và chia sẻ cho những người khác - Ảnh: Internet

Mặc dù hiện tại đoạn clip này không còn trên trang cá nhân của Trần Á nhưng rất nhiều cư dân mạng đã kịp chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau đó sự việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết cộng đồng mạng đều cho rằng cô nàng này đã cố tình để lộ bộ phận nhạy cảm trong livestream để gây chú ý.

“Cô ta cố tình khoe ngực để gây chú ý thì có. Xem đi xem lại vẫn thấy vụ này được lên kế hoạch từ trước”, một người dùng Weibo bình luận.

“Ngực này phẫu thuật rồi, nhìn đúng giả”, một "thánh soi" cho rằng ngực của nàng hot girl đã được "dao kéo" trước đó.