Hot girl diện bikini khoe vòng 1 và vòng 3 ‘siêu to khổng lồ’ khi đi siêu thị khiến cánh mày râu ‘nóng mắt’

Cô gái xinh đẹp thản nhiên mặc bikini hở cả vòng 1 và vòng 3 đi mua sắm trong siêu thị bị cộng đồng mạng chỉ trích vì ăn mặc phản cảm.

Dạo gần đây, vấn đề ăn mặc của chị em phụ nữ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù mọi người không ít lần lên tiếng góp ý nhưng nhiều cô gái vẫn vô tư ăn mặc phản cảm nơi công cộng để gây chú ý. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái tự tin mặc bikini đi mua sắm, tạo dáng chụp hình trong siêu thị khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Trong ảnh, cô gái chỉ mặc một bộ bikini hai mảnh, để hở cả phần ngực và mông. Dù ăn mặc hở hang nhưng cô nàng vẫn tự tin tạo dáng chụp hình và quay clip trong siêu thị.

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang trong siêu thị tại Malaysia - Ảnh: Internet Ngay sau khi những bức ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm danh tính cô gái “kém duyên” kia. Theo đó, cô gái này là một hot girl tại Đài Loan. Cô nàng rất nổi tiếng trên Instagram với những bộ ảnh khoe vòng một “khủng".

Sau khi biết mình trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, hot girl này đã lên tiếng giải thích rằng cô chỉ vô tình vào siêu thị sau khi đi bơi về. Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ mình không hề bị nhân viên siêu thị nhắc nhở khi chụp ảnh mà còn được hỗ trợ nhiệt tình. Hotgirl Đài Loan thường xuyên diện trang phục gợi cảm, khoe thân trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Dù chính chủ đã lên tiếng giải thích nhưng cộng đồng mạng vẫn tiếp tục “ném đá” hotgirl này. Nhiều người cho rằng ở một nơi theo đạo Hồi như Malaysia thì trang phục của cô là hoàn toàn không phù hợp. Số khác lại nghi ngờ cô ta cố tình làm vậy để được mọi người chú ý nhiều hơn.

Mặc áo hở gần hết vòng 1 ‘siêu to khổng lồ’, phù dâu xinh đẹp bị cư dân mạng lên án Dù chỉ làm phù dâu nhưng cô gái lại ăn mặc phản cảm, lộ gần hết bầu ngực ra ngoài khiến ai nhìn thấy cũng choáng.

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