Mặc áo hở gần hết vòng 1 ‘siêu to khổng lồ’, phù dâu xinh đẹp bị cư dân mạng lên án

Thế giới 30/07/2019 11:56

Dù chỉ làm phù dâu nhưng cô gái lại ăn mặc phản cảm, lộ gần hết bầu ngực ra ngoài khiến ai nhìn thấy cũng choáng.

Trong đám cưới, cô dâu nào cũng muốn mình là người nổi bật nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có những người bạn hiểu chuyện, biết ăn mặc đúng mực để giúp nhân vật chính tỏa sáng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh của một cô gái được cho là phù dâu ăn mặc phản cảm, lộ gần hết bầu ngực "siêu to khổng lồ" khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Trong bức ảnh, cô gái có gương mặt ưa nhìn, làn da trắng mịn đang được chuyên gia trang điểm. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất chính là vòng một của cô gái bị o ép như muốn bung ra khỏi chiếc váy.

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Phù dâu ăn mặc phản cảm bị cộng đồng mạng lên án - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh được chia sẻ, cư dân mạng vô cùng bức xúc trước cách ăn mặc lố lăng của cô phù dâu. Nhiều người cho rằng, trong đám cưới, người nên nhận được sự chú ý từ chú rể và khách mời là cô dâu chứ không phải người khác. Bên cạnh đó, việc ăn mặc hở hang như thế này sẽ khiến quan khách khó chịu.

“Ngực như sắp nhảy ra ngoài, chỉ là dâu phụ thôi có cần phải ăn mặc hở hang đến mức này không. Cho dù là cô dâu cũng không ai mặc như vậy, thật sự hết nói nổi”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Chắc cô này và nhiều cô gái khác nghĩ thế này là đẹp? Riêng tôi thì chỉ thấy phản cảm chứ chẳng hề đẹp xíu nào. Hy vọng các cô gái khi được mời làm phù dâu nên chú ý cách ăn mặc, đừng quá lố khiến cô dâu, chú rể mất hết mặt mũi”, lời khuyên từ một cư dân mạng.

Theo thông tin được chia sẻ trên một số diễn đàn của giới trẻ, cô gái trong bức ảnh là người Trung Quốc. Cộng đồng mạng xứ Trung vẫn đang truy tìm thêm thông tin về cô gái này.

Mẹ một con thả rông, mặc áo hở ngực hớ hênh đi họp phụ huynh gây tranh cãi

Mẹ một con thả rông, mặc áo hở ngực hớ hênh đi họp phụ huynh gây tranh cãi

Đi họp phụ huynh cho con, người phụ nữ ăn mặc phản cảm, khoét ngực táo bạo. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, người mẹ trẻ đã nhận vô số bình luận "ném đá" từ dư luận.

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Từ khóa:   ăn mặc phản cảm ảnh nóng

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