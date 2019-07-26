Mẹ một con thả rông, mặc áo hở ngực hớ hênh đi họp phụ huynh gây tranh cãi

Thế giới 26/07/2019 17:16

Đi họp phụ huynh cho con, người phụ nữ ăn mặc phản cảm, khoét ngực táo bạo. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, người mẹ trẻ đã nhận vô số bình luận "ném đá" từ dư luận.

Vấn đề ăn mặc của chị em phụ nữ luôn là một đề tài nóng, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Đã có không ít cô gái bị “ném đá” vì ăn mặc phản cảm. Tuy nhiên, có vẻ nhiều người vẫn chưa chịu rút ra bài học cho mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một người phụ nữ mặc áo khoét sâu ở ngực đi họp phụ huynh khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Một số người cho rằng trang phục này không phù hợp để đi họp phụ huynh vì quá phản cảm. Thế nhưng, một số khác lại cho rằng việc ăn mặc là quyền tự do cá nhân của mỗi người, không ai có quyền phê phán.

Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy phần trước áo không được may cố định, chỉ cần "chính chủ" cử động nhẹ thì bầu ngực gần như lộ ra toàn bộ.

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Người mẹ trẻ bị chỉ trích ăn mặc phản cảm khi đi họp phụ huynh cho con - Ảnh: Internet

Bên dưới bức ảnh, nhiều người tỏ ra lo lắng cách ăn mặc của người mẹ này sẽ khiến những đứa trẻ có mặt ở đó bị ảnh hưởng, đặc biệt là đứa con.

“Đi họp phụ huynh mà ăn mặc hớ hênh vậy, các em nhỏ phải làm sao? Tội nghiệp nhất là đứa con, nhìn thấy cảnh này mỗi ngày tâm lý sao phát triển bình thường được”, K.L ngán ngẩm.

“Đi họp phụ huynh hay là đi đóng phim người lớn vậy? Thật bó tay với cách ăn mặc của người mẹ này”, một người dùng bức xúc.

“Ăn mặc là quyền tự do của mỗi người, chúng ta không có quyền lên án, nên đừng xúc phạm người khác trên mạng xã hội”, một ý kiến bênh vực người mẹ.

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Những bức ảnh thường ngày của người mẹ này cũng hở hang không kém - Ảnh: Internet

Được biết người mẹ trong bức ảnh là Youzi, người Nhật Bản. Cô là một hotgirl mạng xã hội, có rất nhiều người theo dõi trên trang cá nhân. Không chỉ trong buổi họp phụ huynh mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày, người mẹ trẻ này cũng có nhiều bức ảnh hở bạo.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội ăn mặc hở hang

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