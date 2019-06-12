Diện áo trễ tận mông lại không áo ngực, cô gái trẻ nhận đủ 'gạch đá' từ cộng đồng mạng

Thế giới 12/06/2019 16:57

Mặc áo rộng cả mét rơi xuống tận mông, lại hở vòng 1 không áo ngực, cô gái bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Mùa hè là cơ hội cho các bạn trẻ thi nhau diện những bộ đồ mát mẻ, khoe thân hình quyến rũ. Tuy nhiên, có không ít chị em khoe thân quá đà dẫn đến phản cảm.

Trước đây, đã có nhiều trường hợp ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt. Thế nhưng, có vẻ cô gái trong câu chuyện dưới đây không hề biết rút ra bài học cho mình.

Theo bài đăng được một cư dân mạng chia sẻ, cô gái này đi cùng với một nam thanh niên vào nhà hàng. Ngay khi bước vào, cô lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách vì cách ăn mặc chẳng giống ai của mình.

Ảnh chụp lén sau lưng cô gái không mặc áo ngực lộ hàng
Cô gái mặc chiếc áo khiến cộng đồng mạng 'nóng mắt' - Ảnh: Internet

Mặc quần đùi ngắn, đeo túi xách thời trang và mang một đôi dép hợp mốt nhưng cô gái này lại mặc một chiếc áo có thiết kế khó hiểu. Theo đó, chiếc áo có phần cổ siêu rộng, phần lưng không chỉ khoét đến tận mông mà còn khoét sâu ra phía trước khiến ngực bị lộ ra ngoài. "Chính chủ" lại không mặc áo ngực hay có bất kỳ đồ bảo hộ nào bên trong.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh phản cảm này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ảnh chụp lén sau lưng cô gái không mặc áo ngực lộ hàng
Bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc - Ảnh: Internet

 Hầu hết mọi người đều chỉ trích, “ném đá” cách ăn mặc của cô gái trẻ này.

“Mặc dù đã vào mùa hè nhưng cũng không cần ăn mặc lố lăng như vậy. Không biết đầu óc có vấn đề hay không, hay muốn làm vậy để trở nên nổi tiếng”, một người dùng Weibo bình luận.

“Không biết bao nhiêu người bị chửi vì ăn mặc hở hang rồi mà mấy cô gái vẫn chưa rút được kinh nghiệm nhỉ. Chẳng thấy đẹp chút nào, chỉ thấy phản cảm”, người dùng mạng xã hội bức xúc.

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng

Chiếc quần vốn đã ngắn cũn cỡn nay lại được khoét một lỗ to đến mức lộ cả nội y lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Ai nấy đều không hiểu cô gái này nghĩ gì mà lại ăn mặc phản cảm như vậy ra đường.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn mặc hở hang ảnh chụp lén lộ hàng ăn mặc phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích