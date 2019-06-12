Diện áo trễ tận mông lại không áo ngực, cô gái trẻ nhận đủ 'gạch đá' từ cộng đồng mạng

Mặc áo rộng cả mét rơi xuống tận mông, lại hở vòng 1 không áo ngực, cô gái bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Mùa hè là cơ hội cho các bạn trẻ thi nhau diện những bộ đồ mát mẻ, khoe thân hình quyến rũ. Tuy nhiên, có không ít chị em khoe thân quá đà dẫn đến phản cảm.

Trước đây, đã có nhiều trường hợp ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt. Thế nhưng, có vẻ cô gái trong câu chuyện dưới đây không hề biết rút ra bài học cho mình.

Theo bài đăng được một cư dân mạng chia sẻ, cô gái này đi cùng với một nam thanh niên vào nhà hàng. Ngay khi bước vào, cô lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách vì cách ăn mặc chẳng giống ai của mình.

Cô gái mặc chiếc áo khiến cộng đồng mạng 'nóng mắt' - Ảnh: Internet

Mặc quần đùi ngắn, đeo túi xách thời trang và mang một đôi dép hợp mốt nhưng cô gái này lại mặc một chiếc áo có thiết kế khó hiểu. Theo đó, chiếc áo có phần cổ siêu rộng, phần lưng không chỉ khoét đến tận mông mà còn khoét sâu ra phía trước khiến ngực bị lộ ra ngoài. "Chính chủ" lại không mặc áo ngực hay có bất kỳ đồ bảo hộ nào bên trong.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh phản cảm này đã nhận được rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Bài viết gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hầu hết mọi người đều chỉ trích, “ném đá” cách ăn mặc của cô gái trẻ này.

“Mặc dù đã vào mùa hè nhưng cũng không cần ăn mặc lố lăng như vậy. Không biết đầu óc có vấn đề hay không, hay muốn làm vậy để trở nên nổi tiếng”, một người dùng Weibo bình luận.

“Không biết bao nhiêu người bị chửi vì ăn mặc hở hang rồi mà mấy cô gái vẫn chưa rút được kinh nghiệm nhỉ. Chẳng thấy đẹp chút nào, chỉ thấy phản cảm”, người dùng mạng xã hội bức xúc.

Mặc 'quần què' để lộ vùng kín ngang nhiên diễu phố, thiếu nữ nhận rổ gạch đá từ dân mạng Chiếc quần vốn đã ngắn cũn cỡn nay lại được khoét một lỗ to đến mức lộ cả nội y lẫn phần nhạy cảm ở phía trong. Ai nấy đều không hiểu cô gái này nghĩ gì mà lại ăn mặc phản cảm như vậy ra đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-ao-tre-tan-mong-lai-khong-ao-nguc-co-gai-tre-nhan-du-gach-da-tu-cong-dong-mang-327887.html