Bị chỉ trích, cô gái cởi trần chụp ảnh giữa suối phản pháo: ‘Không ngại mọi người comment, chỉ ngại mọi người gửi kết bạn’

Mới đây, cộng đồng mạng "dậy sóng" vì loạt ảnh cô gái bán khỏa thân tắm suối. Theo những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái này cởi sạch quần áo chỉ để lại duy nhất chiếc quần lót rồi tạo dáng gợi cảm cùng nón lá.

Cứ tưởng sẽ nhận được lời khen từ cộng đồng mạng, cô gái này lại phải hứng chịu không ít “gạch đá”. Nhiều người cho rằng những bức ảnh trên chỉ khiến người khác phản cảm chứ không hề mang tính nghệ thuật.

Dù bị chỉ trích nhưng cô gái này vẫn tự tin đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Trước những lời chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng, cô gái này chẳng những không xấu hổ mà còn lên tiếng phản pháo: “Mình chỉ làm nông không phải hot girl mà bảo up ảnh phải chỉn chu. Mình không ngại mọi người comment. Mình chỉ ngại mọi người gửi kết bạn rồi sau này thân với mình thôi”.

Bức ảnh trước đó cô gái đăng lên trang cá nhân cũng nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó trên trang cá nhân của mình cô gái này cũng thường xuyên khoe những bức ảnh hở hang. Gần đây nhất, cô khoe bức ảnh chụp cùng với bikini dưới suối nhưng bị chê tơi tả nên đã dùng bộ ảnh bán khỏa thân này để đáp trả.

Trước phát biểu "mạnh miệng" của cô gái này, cư dân mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhiều người cho rằng cô ta đang cố tình câu like để trở nên nổi tiếng.