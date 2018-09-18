Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường

Xã hội 18/09/2018 11:16

Sắp ly hôn, người vợ phát hiện có gái lạ gửi hình nhạy cảm đến máy chồng mình. Thay vì kéo người đi đánh ghen, chị chỉ nhẹ nhàng nhờ cư dân mạng tìm danh tính để đòi bồi thường trước khi chính thức chấm dứt với chồng.

Thời gian gần đây, việc các bà vợ phát hiện chồng ngoại tình hay có “em gái mưa” bên ngoài không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, thay vì đánh ghen quay clip đăng lên mạng xã hội như nhiều chị em khác, người vợ trong câu chuyện dưới đây lại nhờ dân mạng truy tìm cô gái để có thể nhận tiền bồi thường từ chồng.

Theo chia sẻ của chị trên mạng xã hội, trong khi chị sắp ly dị chồng thì phát hiện một cô gái lạ gửi ảnh khỏa thân vào máy anh ta.

Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường - Ảnh 1
Bài viết được người vợ chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Saostar

“5000 anh em ai biết bé Q. sinh năm 1996 này hiện đang ở đâu xin được hậu tạ. Gửi đến Q. nếu em đọc được nhé. Thật ra không muốn bêu em lên đây đâu vì dù sao em cũng giúp chị hốt thằng giẻ rách ấy giùm. Nhưng mà luật sư của chị bảo nếu tìm ra em thì có thể khởi kiện được. May quá gần thời gian ra tòa thì chồng chị nó sơ suất, Thôi thì hai đứa thương nhau quá có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Mỗi đứa bồi thường cho chị một ít rồi về sống với nhau cho hạnh phúc em nhé. Lấy bố của con chị thì cũng nên trả giá một xíu đúng không. Cô gái thích khoe hàng nên chị giúp em. Khoe trong đó chỉ có mình thằng đó thấy không bằng khoe lên đây đâu”.

Từ trước đến nay, cư dân mạng vô cùng ghét những cô gái cướp chồng hay bạn trai của người khác nên câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích sự trơ trẽn của kẻ thứ ba.

Phát hiện ảnh gái lạ khỏa thân trong máy chồng, người vợ quyết truy tìm để đòi bồi thường - Ảnh 2
Một trong những bức ảnh nóng người vợ tìm được trong máy chồng mình - Ảnh: Saostar

 “Còn trẻ mà sao không kiếm người tử tế để yêu lại dính vào đàn ông có vợ? Tới mức gửi ảnh nóng cho nhau thì chắc cũng không phải ngày 1, ngày 2”, B.I phân tích.

“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, gửi ảnh khỏa thân cho chồng người khác nhiều vào. Đến ngày bị vợ họ bắt gặp, không biết giấu mặt đi đâu. Mấy em gái có ý định giật chồng người khác, nhìn đây mà học hỏi”, L.A bình luận.

Được biết, người vợ này hiện đang lao động và sinh sống tại Nhật. Hiện bài viết của chị vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. 

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