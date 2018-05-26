Clip cô gái vừa đuổi theo chàng trai khỏa thân trên đường vừa gào 'trả tiền đây' gây bức xúc

Xã hội 26/05/2018 11:07

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái gào khóc đuổi theo chàng trai khỏa thân trên đường phố gây xôn xao dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra tại phố Bùi Xuân Trạch, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào ngày hôm qua (25/5).

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông đột ngột chạy ra từ một ngôi nhà trong tình trạng khỏa thân rồi phóng lên xe máy chạy đi. Lúc này, anh ta mới kịp khoác vội chiếc áo lên người. Sau đó một cô gái tóc vàng, mặc váy đen vừa chạy theo vừa gào “trả tiền đây”. Mặc dù chiếc xe đã chạy rất xa nhưng cô gái vẫn bám đuổi.

Clip cô gái vừa đuổi theo chàng trai khỏa thân trên đường vừa gào 'trả tiền đây' gây bức xúc - Ảnh 1
Cô gái chạy theo sau chàng trai khỏa thân để đòi tiền - Ảnh cắt từ clip

Theo nhận định của người đăng tải clip, có thể người đàn ông kia sau khi “ăn bánh” không chịu trả tiền nên mới bị đuổi theo như thế.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi của người đàn ông này. Anh ta đã phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ cư dân mạng.

 “Có thể cô kia làm gái nhưng dù sao đó cũng là công sức lao động của người ta. Nếu không có tiền thì ở nhà đi chứ tìm gái làm gì để rồi quỵt như thế này. Thật mất mặt đàn ông”, H.L bức xúc.

“Trên đời này đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả việc quỵt tiền sau khi ‘ăn bánh’ cũng làm được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này luôn. Tội nghiệp cho cô gái”, M.N đồng cảm với cô gái trong đoạn clip trên.

“Hy vọng cô gái đó sau này có thể tìm được một nghề khác để đổi đời. Làm nghề này chẳng những phải chịu nhục nhã mà còn gặp nguy hiểm nữa. Không ngờ giữa xã hội văn minh này còn có những gã đàn ông thối tha như vậy”, L.P bình luận.

Hiện tại, dù chưa rõ thực hư vụ việc nhưng đoạn clip vẫn được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

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