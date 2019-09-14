Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Xã hội 14/09/2019 08:06

Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt các em nhỏ trong đêm Trung thu khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.

Tết Trung thu là dịp để trẻ em có thể cùng nhau rước đèn, vui chơi thỏa thích. Mọi người đều muốn các em có một cái Tết Trung thu ý nghĩa nhất. Thế nhưng mới đây, hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt nhiều trẻ em đã bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, khi đội múa lân đang đánh trống, chuẩn bị múa để phục vụ trẻ nhỏ nhân dịp Tết Trung thu thì 2 cô gái mặc váy ngắn nhảy múa, lắc mông phản cảm. Không dừng lại ở đó, một trong hai còn quỳ, bò dưới đất uốn éo, lộ cả nội y. Sau màn nhảy múa phản cảm này, đội múa lân mới bắt đầu trình diễn.

Sau đi được đăng tải, đoạn clip trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi phản cảm của 2 cô gái trẻ này, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. 

an mac phan cam 1
2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy múa trong đêm Trung thu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Hầu hết mọi người đều cho rằng màn nhảy múa của 2 cô gái sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa trẻ có mặt tại đó. Có người còn cho rằng “2 chị Hằng thời hiện đại” đã làm biến chất không khí Tết Trung thu. Chính vì vậy, nhiều người đề nghị các nhà tổ chức nên rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự, mang đến cho những đứa trẻ một cái Tết Trung thu trọn vẹn nhất.

an mac phan cam 2
Nhiều phụ huynh bức xúc vì hình ảnh này sẽ gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ - Ảnh cắt từ clip

 “Tết Trung thu mà lại diễn những màn này, nhìn hết sức phản cảm. Mất hết nét đẹp văn hóa truyền thống của một ngày ý nghĩa như thế này”, M.N bình luận.

“Mất hết cả tuổi thơ của tụi nhỏ, Trung thu mà làm như đi quẩy ở quán bar. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý người tổ chức sự kiện này để bảo vệ nét đẹp văn hóa dân tộc, để những đứa trẻ có một ngày lễ trọn vẹn”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Được biết sự việc trên xảy ra tại Hà Nội. Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên các diễn đàn.

Hot girl vô tình để lộ vòng 1 khủng trong lúc thử giày khiến cánh mày râu ‘phát cuồng’ truy lùng danh tính

Hot girl vô tình để lộ vòng 1 khủng trong lúc thử giày khiến cánh mày râu ‘phát cuồng’ truy lùng danh tính

Khi cúi xuống thử giày, cô gái ăn mặc gợi cảm vô tình để lộ vòng 1 “khủng”. Sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội Tết Trung thu hành vi phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản