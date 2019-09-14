Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Tết Trung thu là dịp để trẻ em có thể cùng nhau rước đèn, vui chơi thỏa thích. Mọi người đều muốn các em có một cái Tết Trung thu ý nghĩa nhất. Thế nhưng mới đây, hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt nhiều trẻ em đã bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt.

Sau đi được đăng tải, đoạn clip trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội . Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi phản cảm của 2 cô gái trẻ này, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, khi đội múa lân đang đánh trống, chuẩn bị múa để phục vụ trẻ nhỏ nhân dịp Tết Trung thu thì 2 cô gái mặc váy ngắn nhảy múa, lắc mông phản cảm. Không dừng lại ở đó, một trong hai còn quỳ, bò dưới đất uốn éo, lộ cả nội y. Sau màn nhảy múa phản cảm này, đội múa lân mới bắt đầu trình diễn.

2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy múa trong đêm Trung thu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Hầu hết mọi người đều cho rằng màn nhảy múa của 2 cô gái sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa trẻ có mặt tại đó. Có người còn cho rằng “2 chị Hằng thời hiện đại” đã làm biến chất không khí Tết Trung thu. Chính vì vậy, nhiều người đề nghị các nhà tổ chức nên rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự, mang đến cho những đứa trẻ một cái Tết Trung thu trọn vẹn nhất.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì hình ảnh này sẽ gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ - Ảnh cắt từ clip

“Tết Trung thu mà lại diễn những màn này, nhìn hết sức phản cảm. Mất hết nét đẹp văn hóa truyền thống của một ngày ý nghĩa như thế này”, M.N bình luận.

“Mất hết cả tuổi thơ của tụi nhỏ, Trung thu mà làm như đi quẩy ở quán bar. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý người tổ chức sự kiện này để bảo vệ nét đẹp văn hóa dân tộc, để những đứa trẻ có một ngày lễ trọn vẹn”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Được biết sự việc trên xảy ra tại Hà Nội. Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên các diễn đàn.