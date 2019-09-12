Hot girl vô tình để lộ vòng 1 khủng trong lúc thử giày khiến cánh mày râu ‘phát cuồng’ truy lùng danh tính

Thế giới 12/09/2019 14:48

Khi cúi xuống thử giày, cô gái ăn mặc gợi cảm vô tình để lộ vòng 1 “khủng”. Sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Từ trước đến nay, những cô nàng xinh xắn, sở hữu ngoại hình nóng bỏng luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của giới trẻ, đặc biệt là cánh mày râu.

Mới đây nhất, khoảnh khắc một thiếu nữ vô tình bị chụp lại khi thử giày đã gây “bão” mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái ăn mặc gợi cảm đang ướm thử giày thể thao trong cửa hàng. Mặc dù khuôn mặt bị tóc che khuất nhưng không khó để nhận ra rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp. Ngoài ra, cô nàng còn gây ấn tượng với vòng 1 nóng bỏng và đôi chân thon thả. 

an mac goi cam 1

an mac goi cam 2
Trong lúc thử giày, cô gái vô tình để lộ vòng 1 khủng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã khiến phe mày râu sôi sục, nhanh chóng vào cuộc truy lùng danh tính cô gái này.

Được biết cô nàng tên Trương Nghiễn Thu, sinh năm 1997, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong. Dù không tham gia nghệ thuật nhưng Instagram của cô có hơn 104 nghìn lượt theo dõi. Thường ngày, trang cá nhân của nàng hot girl mạng này cũng hay đăng những bức hình khoe trọn thân hình nóng bỏng đặc biệt là vòng 1.

an mac goi cam 3an mac goi cam 4

an mac goi cam 5
Trên trang cá nhân, hot girl 22 tuổi thường xuyên chia sẻ ảnh ăn mặc gợi cảm, khoe triệt để thân hình nóng bỏng - Ảnh: Instagram nhân vật

an mac goi cam 6

an mac goi cam 7
Những bức ảnh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng - Ảnh: Instagram nhân vật

Tuy nhiên, những bức ảnh quá sức gợi cảm của Nghiễn Thu cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người hết lời khen ngợi nhan sắc của cô nàng, số khác lại cho rằng cô gái trẻ đang khoe thân quá đà.

Choáng váng với nhan sắc thật của hot girl sở hữu siêu vòng 1 khiến cánh mày râu điêu đứng

Choáng váng với nhan sắc thật của hot girl sở hữu siêu vòng 1 khiến cánh mày râu điêu đứng

Trên trang cá nhân, cô gái thường xuyên chia sẻ ảnh ăn mặc gợi cảm, khoe vòng 1 siêu khủng cùng thân hình nóng bỏng. Thế nhưng nhan sắc thật của hot girl này lại không hề lung linh như trong ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội hot girl mạng Hong Kong

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích