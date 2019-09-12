Hot girl vô tình để lộ vòng 1 khủng trong lúc thử giày khiến cánh mày râu ‘phát cuồng’ truy lùng danh tính

Từ trước đến nay, những cô nàng xinh xắn, sở hữu ngoại hình nóng bỏng luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của giới trẻ, đặc biệt là cánh mày râu.

Mới đây nhất, khoảnh khắc một thiếu nữ vô tình bị chụp lại khi thử giày đã gây “bão” mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái ăn mặc gợi cảm đang ướm thử giày thể thao trong cửa hàng. Mặc dù khuôn mặt bị tóc che khuất nhưng không khó để nhận ra rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp. Ngoài ra, cô nàng còn gây ấn tượng với vòng 1 nóng bỏng và đôi chân thon thả.