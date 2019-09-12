Hot girl vô tình để lộ vòng 1 khủng trong lúc thử giày khiến cánh mày râu ‘phát cuồng’ truy lùng danh tính

Khi cúi xuống thử giày, cô gái ăn mặc gợi cảm vô tình để lộ vòng 1 “khủng”. Sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
- Nữ shipper sở hữu vòng 1 'khủng' điều khiển xe phân khối lớn giao hàng gây xôn xao
- Thời trang phang thời tiết: Ngán ngẩm cô gái trẻ mặc váy hở bạo khoe trọn lưng trần, để vòng 1 ‘lộ thiên’
Từ trước đến nay, những cô nàng xinh xắn, sở hữu ngoại hình nóng bỏng luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của giới trẻ, đặc biệt là cánh mày râu.
Mới đây nhất, khoảnh khắc một thiếu nữ vô tình bị chụp lại khi thử giày đã gây “bão” mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái ăn mặc gợi cảm đang ướm thử giày thể thao trong cửa hàng. Mặc dù khuôn mặt bị tóc che khuất nhưng không khó để nhận ra rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp. Ngoài ra, cô nàng còn gây ấn tượng với vòng 1 nóng bỏng và đôi chân thon thả.
Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh trên đã khiến phe mày râu sôi sục, nhanh chóng vào cuộc truy lùng danh tính cô gái này.
Được biết cô nàng tên Trương Nghiễn Thu, sinh năm 1997, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong. Dù không tham gia nghệ thuật nhưng Instagram của cô có hơn 104 nghìn lượt theo dõi. Thường ngày, trang cá nhân của nàng hot girl mạng này cũng hay đăng những bức hình khoe trọn thân hình nóng bỏng đặc biệt là vòng 1.
Tuy nhiên, những bức ảnh quá sức gợi cảm của Nghiễn Thu cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người hết lời khen ngợi nhan sắc của cô nàng, số khác lại cho rằng cô gái trẻ đang khoe thân quá đà.