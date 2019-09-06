Nữ shipper sở hữu vòng 1 'khủng' điều khiển xe phân khối lớn giao hàng gây xôn xao

Xã hội 06/09/2019 15:02

Ngoài sở thích chạy xe phân khối lớn, nữ shipper còn gây “bão” mạng với những bức hình ăn mặc gợi cảm trên trang cá nhân.

Ngày nay nghề shipper ngày càng trở nên phổ biến, vì thế việc phụ nữ làm nghề này không có gì lạ. Thế nhưng mới đây, hình ảnh một nữ shipper lái xe phân khối lớn để giao hàng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

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Nữ shipper gây xôn xao vì lái xe phân khối lớn đi giao hàng - Ảnh: Internet

Sau khi truy tìm được Facebook của nữ shipper này, nhiều người không khỏi bất ngờ với nhan sắc thật của cô nàng khi cởi bỏ mũ bảo hiểm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh ăn mặc gợi cảm và cá tính. 

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Lâm Đình Dư được nhận xét có nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Internet

Được biết nữ shipper này tên Lâm Đình Dư, là một huấn luyện viên thể dục. Ngoài công việc trong phòng tập, cô gái này còn rất thích xe phân khối lớn. Để kiếm tiền du học, Đình Dư đã nhận thêm công việc giao hàng. Nghề này vừa giúp cô thỏa mãn sở thích lái xe phân khối lớn vừa có tiền chuẩn bị cho việc du học.

Với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp, nhiều người thắc mắc rằng làm thế nào cô nàng có thể điều khiển một chiếc xe vừa to vừa nặng để đi giao hàng. Giải đáp thắc mắc này, Lâm Đình Dư chia sẻ rằng trước đó cô có học Judo. Chính vì vậy cô có thể điều khiển được xe phân khối lớn cũng như không sợ bị người khác quấy rối.

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Nữ shipper có niềm yêu thích với xe phân khối lớn - Ảnh: FBNV

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Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, vòng 1 'siêu to khổng lồ' của nàng shipper cũng gây chú ý không kém - Ảnh: FBNV

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Đình Dư thường xuyên đăng ảnh ăn mặc gợi cảm trên trang cá nhân - Ảnh : FBNV

Không chỉ gây sốt ở Trung Quốc, Lâm Đình Dư còn là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được bàn tán ở nhiều nước khác trên thế giới.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội

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