Mẹ diện bikini khoe vòng một ‘siêu to khổng lồ’ đưa con đi bơi khiến cánh mày râu nhìn không rời mắt

Đưa con gái đi bơi, người mẹ được dịp mặc bikini khoe ngực đẫy đà cùng vòng eo con kiến khiến những người đàn ông ở bể bơi nhìn không chớp mắt.

Từ trước đến nay, trong những cuộc bàn luận về trang phục của chị em phụ nữ trên mạng, hầu hết các nhân vật chính đều bị “ném đá” vì ăn mặc phản cảm. Thế nhưng mới đây, bức ảnh người mẹ mặc bikini khoe ngực và vòng eo con kiến khi đưa con gái đi bơi lại nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, thậm chí từ những người khó tính nhất.

Người mẹ mặc bikini khoe ngực căng tròn nhận được lời khen của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Trong ảnh, người mẹ diện bộ bikini 2 mảnh vô cùng quyến rũ. Bộ trang phục khiến cô khoe được toàn bộ lợi thế hình thể là bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài. Kèm theo đó, cô còn nở nụ cười "tỏa nắng" khiến cánh mày râu chẳng thể rời mắt. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng ánh mắt người đàn ông phía sau trông như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô nàng.

Người đàn ông phía sau không thể rời mắt khỏi body nóng bỏng của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Không chỉ được khen ngợi về ngoại hình, hành động chăm sóc con gái chu đáo của người mẹ này cũng được tán thưởng.

“Đúng là gái một con trông mòn con mắt, ngoại hình mà tất cả các cô gái đều ao ước có được. Thật sự muốn tìm thông tin của chị để hỏi bí quyết chăm sóc dáng quá, chứ mình tự nhìn trong gương còn ngán nói chi tới chồng”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Nhìn ánh mắt ông đằng sau đúng kiểu muốn ăn tươi, nuốt sống chị này. Chú ơi, ít nhất cũng phải biết kiềm chế chút chứ”, K.L hài hước.

"Diện đồ đẹp nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chăm con, một bà mẹ có trách nhiệm, đáng được khen ngợi", nhiều người gửi lời khen đến bà mẹ một con.

Được biết bức ảnh này được chụp tại một hồ bơi ở Trung Quốc. Hiện cư dân mạng nước này vẫn đang truy tìm thông tin về người mẹ trẻ trong bức ảnh.

Mẹ một con thả rông, mặc áo hở ngực hớ hênh đi họp phụ huynh gây tranh cãi Đi họp phụ huynh cho con, người phụ nữ ăn mặc phản cảm, khoét ngực táo bạo. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, người mẹ trẻ đã nhận vô số bình luận "ném đá" từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-dien-bikini-khoe-vong-mot-sieu-to-khong-lo-dua-con-di-boi-khien-canh-may-rau-nhin-khong-roi-mat-332496.html