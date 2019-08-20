Thời trang phang thời tiết: Ngán ngẩm cô gái trẻ mặc váy hở bạo khoe trọn lưng trần, để vòng 1 ‘lộ thiên’

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, để lộ cả phần lưng trần và vòng 1 trên phố gây xôn xao. Sau khi được chia sẻ, cô gái bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

Từ trước đến nay, vấn đề trang phục của các chị em luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Không ít lần chị em phải hứng "gạch đá" vì ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh một cô gái ăn mặc hớ hênh ngồi sau chiếc xe máy chở 3 dưới trời mưa. Trong bức ảnh, cô gái mặc một chiếc váy sexy, để lộ cả phần lưng. Vì chiếc váy cắt xẻ quá táo bạo nên khi cô gái đưa tay lên che mưa khiến vòng 1 “lộ thiên”.

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang được chụp lại trong cơn mưa chiều 19/8 - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều không tiếc lời chỉ trích cô gái vì ăn mặc hớ hênh, gây phản cảm.

“Không hiểu nổi cách ăn mặc của các cô gái trẻ ngày nay. Chiếc váy đó thật sự nhìn chẳng đẹp chút nào. Mặc vậy thà không mặc còn hơn”, L.K bình luận.

“Chắc cô này sợ ướt quần áo nên mặc vậy để tránh mưa. Một lời khuyên cho cô em là có mặc váy sexy thì nhớ chú ý vùng nhạy cảm, đừng mang ra ngoài cho người khác nhìn miễn phí như vậy”, một người dùng mạng xã hội mỉa mai.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người lên tiếng bênh vực cô gái trẻ cho rằng chiếc váy này chẳng có gì là hở hang, phản cảm.

"Chiếc váy này thật sự rất bình thường. Cô gái chỉ đáng trách vì để lộ vòng 1 khi mải lo che mưa thôi. Mọi người đừng mải miết đi soi mói người khác như vậy, chẳng giúp ích gì được cho đời đâu", một người lên tiếng bênh vực cô gái trẻ.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cô gái này nhưng bức ảnh vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn của giới trẻ.

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