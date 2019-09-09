Choáng váng với nhan sắc thật của hot girl sở hữu siêu vòng 1 khiến cánh mày râu điêu đứng

Trên trang cá nhân, cô gái thường xuyên chia sẻ ảnh ăn mặc gợi cảm, khoe vòng 1 siêu khủng cùng thân hình nóng bỏng. Thế nhưng nhan sắc thật của hot girl này lại không hề lung linh như trong ảnh.
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Để thu hút sự chú ý, nàng hot girl mạng này thường xuyên chia sẻ những bức ảnh ăn mặc gợi cảm đặc biệt là ảnh khoe trọn vòng 1. Những hình ảnh này nhận được lượt like "khủng" từ cư dân mạng. Rất nhiều người muốn biết thêm "info" của cô nàng.
Được biết mỹ nữ này tên là Hoành Đan Ny, được cộng đồng mạng gọi là Chân Nhân Na Mỹ. Trong những bức hình trên trang cá nhân, cô nàng khiến mọi người không khỏi trầm trồ vì khuôn mặt chuẩn V-line, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao, nhỏ và đôi môi đầy đặn.
Đặc biệt, thân hình đồng hồ cát của Đan Ny khiến không ít cô gái ngưỡng mộ. Cô nàng không chỉ có đôi chân dài, vòng eo thon gọn mà còn sở hữu siêu vòng 1. Điều này giúp Đan Ny nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội. Thậm chí, giới mày râu Trung Quốc còn gọi cô nàng là một trong những “búp bê sống” xinh đẹp nhất của đất nước tỷ dân.
Thế nhưng mới đây, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng với nhan sắc thật của cô nàng. Trong bức ảnh được người đi đường chụp lại, Đan Ny không hề sở hữu nhan sắc hoàn mỹ như trong ảnh.
Ngoài đời, hot girl mạng này sở hữu thân hình mũm mĩm, làn da xỉn màu, khuôn mặt to và có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ. Vòng 1 của cô nàng cũng thuộc dạng khủng nhưng không hề đẹp như trong ảnh mà có phần xập xệ. Điều này khiến không ít người hâm mộ của Đan Ny cảm thấy thất vọng. Nhiều người cho rằng các cô gái ngày nay quá lạm dụng các phần mềm chỉnh ảnh để “sống ảo”.