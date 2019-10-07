Hot girl triệu fan khiến dân tình thất vọng khi lộ nhan sắc thật 'dọa người'

Thế giới 07/10/2019 17:44

Bị người qua đường chụp ảnh, hot girl sống ảo bị bóc phốt nhan sắc thật như bà cô già khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Để trở thành hiện tượng mạng xã hội, nhiều cô gái không chỉ chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ mà còn chăm chỉ photoshop ảnh khi đăng lên trang cá nhân. Đã có không ít hot girl sống ảo bị cộng đồng mạng vạch trần nhan sắc thật khác một trời một vực. Mới đây, lại thêm một hot girl mạng sở hữu 1,8 triệu người theo dõi bị bóc phốt nhan sắc thật.

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Những bức ảnh xinh đẹp do hot girl sống ảo Nhị Lâm đăng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Theo đó, nàng hot girl Nhị Lâm (sinh năm 1994, ngụ Hắc Long Giang, Trung Quốc) thường xuyên chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng có nhan sắc vô cùng ngọt ngào cùng làn da trắng không tỳ vết. Nhờ những bức ảnh này mà Nhị Lâm có rất nhiều fan và được nhiều nhãn hàng chọn làm người mẫu. 

Thế nhưng mới đây, trong những bức ảnh do người đi đường vô tình chụp lại, Nhị Lâm để lộ khuôn mặt già nua, thân hình mập mạp. Không ít người cho rằng nhan sắc của cô chẳng khác gì một bà cô lớn tuổi.

Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh này nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Không ít chàng trai bày tỏ sự thất vọng trước nhan sắc của nàng hot girl. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này là bình thường bởi các hot girl mạng đều dùng rất nhiều ứng dụng chỉnh ảnh trước khi đăng lên trang cá nhân.

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Cô gái này khiến người hâm mộ thất vọng vì nhan sắc thật như bà cô - Ảnh: Internet

“Thất vọng quá đi mất, nữ thần trong lòng tôi thì ra là một bà cô già nua. Thật sự sợ những ứng dụng chụp ảnh ngày nay”, một cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng.

“Thôi, mọi người đừng quá tin vào ảnh của mấy cô hot girl trên mạng xã hội. Nhìn thôi là biết photoshop toàn thân rồi”, một người dùng mạng xã hội ngán ngẩm.

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