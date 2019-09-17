Hé lộ nhan sắc hot girl ngực khủng đăng tin tuyển chồng, hứa bao nuôi dù thất nghiệp hay mê cờ bạc

Thế giới 17/09/2019 11:57

Trong thông báo tuyển chồng, hot girl ngực khủng hứa sẽ chu cấp số tiền lớn mỗi tháng để chồng tiêu xài và không phải làm việc nhà, chỉ cần không ngoại tình.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hot girl ngực khủng đăng tin tuyển chồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, đặc biệt là cánh mày râu. 

Theo đó, cô gái Nhật Bản này đã đăng trên trang cá nhân dòng thông báo: “Đây là một việc bán thời gian tuyệt vời dành cho những người đàn ông trong độ tuổi từ 18 - 28. Yêu cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần không ngoại tình là được, cho dù thất nghiệp, không thích làm việc nhà hay đánh bạc cũng không sao. Mỗi tháng tôi sẽ trả 400.000 yên (khoảng 86 triệu đồng), chúng ta sống cùng nhau, bạn không cần phải lo tiền ăn ở”.

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Hot girl ngực khủng Nhật Bản đăng tin tuyển chồng gây xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, cô gái đồng ý trả một số tiền lớn và chu cấp mọi chi phí cho chàng trai trúng tuyển với yêu cầu duy nhất là không ngoại tình. Với ngoại hình xinh đẹp của cô gái và những điều kiện tuyệt vời trong yêu cầu tuyển chồng, bài đăng đã thu hút không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Rất nhiều chàng trai đã thực sự gửi đơn để ứng tuyển.

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Ngoại hình của cô gái và những điều kiện béo bở trong tin tuyển chồng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, cư dân mạng đã có những ý kiến trái chiều liên quan đến thông báo này. Một số người tin rằng cô gái đang tuyển chồng thật. Họ cho rằng có thể nàng hot girl mạng này từng bị phản bội nên quyết định bỏ tiền ra để tìm người chung thủy. Bên cạnh đó, không ít người nghĩ rằng cô gái này chỉ đang câu like, thu hút sự chú ý của mọi người bằng chiêu trò rẻ tiền.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng sự việc này vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.

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Gần như trở thành một trào lưu trên mạng xã hội, ngày nay không khó bắt gặp những ‘thông báo tuyển chồng’ trong các hội nhóm.

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