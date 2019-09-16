Cô gái mặc quần lọt khe, phô nguyên vòng 3 phản cảm khi đi tập gym

Xã hội 16/09/2019 11:49

Cô gái trẻ bị lên án vì ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân khi đi tập gym. Nhiều người cho rằng cô nàng thừa biết chiếc quần ngắn đến lộ nguyên vòng 3 nhưng vẫn cố tình mặc để câu kéo sự chú ý.

Ai cũng biết khi đi tập gym thì nên mặc đồ thoái mái, ôm sát để dễ dàng tập luyện. Tuy nhiên ăn mặc thế nào để phù hợp với môi trường và không phô phang, phản cảm thì không phải ai cũng làm được.

Mới đây, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc phản cảm trong phòng gym khiến nhiều người bức xúc, khó hiểu.

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Cô gái bị lên án vì ăn mặc phản cảm khi đi tập gym - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy cô gái mặc bộ đồ màu hồng, phần áo khá kín đáo nhưng khi nhìn xuống chiếc quần thì ai nấy đều "đứng hình". Chiếc quần ngắn đến nỗi trông như quần lọt khe, khi cô gái thực hiện những động tác tập luyện như giơ chân, chống hông thì càng trở nên phản cảm hơn nữa. Có lẽ cô nàng đã mang nhầm quần bơi để tập gym chăng?

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh được dân mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt: "Mẹ ơi thật không thể tin nổi"; "Có anh nào bị tạ rơi vào chân vì lỡ nhìn thấy cảnh này chưa"; "Chắc các tai nạn trong phòng tập sẽ tăng đột biến"; "Tôi nghĩ phòng gym sẽ phải mở rộng vì tỉ lệ các anh trai đến tập sẽ ngày càng đông"; "Chỉ thấy phản cảm, vô duyên chứ không quyến rũ chút nào"; "Con gái bây giờ nhiều cô ăn mặc hở hang quá mức cho phép luôn"... 

Cách đây không lâu, dân mạng từng xôn xao bàn tán về cô gái quên mặc áo lót khi đi tập gym, để lộ 'siêu vòng 1' ngồn ngộn như trái bóng khiến người xem nhức mắt.

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Cô gái ăn mặc phản cảm, để lộ 'siêu vòng 1' ngồn ngộn như trái bóng khiến người xung quanh nóng mắt - Ảnh: FB

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, chị gái trong ảnh quên mặc áo ngực, thả rông vòng 1 đến hớ hênh khiến người xung quanh đau mắt vô cùng. Dẫu biết đi tập gym ai cũng ăn mặc thoải mái, thế nhưng thoải mái đến táo bạo thế này thì thật đáng sợ.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình. 

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá'

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá'

Không ai phủ nhận thân hình của cô gái rất đẹp nhưng cách ăn mặc phản cảm vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được. 

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Từ khóa:   ăn mặc hở hang ăn mặc hớ hênh hành vi phản cảm

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