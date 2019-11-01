Hé lộ gia cảnh khủng của hot girl 'gây bão' khi đổ xăng cho siêu xe

Bức ảnh hot girl chân dài đổ xăng được người đi đường vô tình chụp lại khiến dân mạng xôn xao. Khi biết được thân thế của cô gái này, mọi người càng kinh ngạc hơn.
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Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một hot girl chân dài đứng đổ xăng. Không chỉ sở hữu đôi chân vạn người mê mà nhan sắc của cô nàng cũng vô cùng xinh đẹp.
Trong bức ảnh đang gây bão mạng xã hội này, một cô gái có đôi chân dài thon thả đang chăm chú đổ xăng vào ô tô. Ngoài đôi chân dài miên man, chiếc xe sang McLaren bên cạnh có giá không dưới 10 tỷ càng khiến cô nàng trở nên nổi bật hơn.
Sau khi danh tính được tiết lộ, cô nàng lại tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Được biết, hot girl này tên là Jessie Lee, sinh năm 1997, người Đài Loan.
Không chỉ xinh đẹp, Jessie Lee còn rất giỏi giang khi từng tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ ứng dụng thuộc Đại học Châu Á. Trong giới trẻ Đài Loan, Jessie vô cùng nổi tiếng vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của những thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Channel, Gucci....
Được biết Jessie là tiểu thư của một tập đoàn lớn tại Đài Loan. Ngoài những trang phục hàng hiệu, nàng hot girl mạng này còn có một bộ sưu tập xe sang như McLaren, BMW E9 hay Mercedes-Benz G-Class G500 có giá hàng chục tỷ đồng.
Trên trang cá nhân, tiểu thư Đài Loan thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch ở những nơi sang chảnh. Với chiều cao 1m78, Jessie có khả năng chinh phục hàng loạt loại trang phục khó nhằn. Tuy nhiên hot girl này lại chuộng những bộ quần áo theo phong cách gợi cảm, khoe khéo vóc dáng hoàn hảo.