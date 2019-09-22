Từng khiến cánh mày râu chạy dài vì lộ mặt mộc, hot girl Nhật Bản được yêu mến vì dám sống thật

Lâu nay, việc các cô nàng hot girl lộ mặt mộc khác hẳn hình ảnh lung linh trên mạng không phải là điều hiếm thấy. Người hâm mộ không khỏi thất vọng vì chứng kiến khuôn mặt kém sắc của họ ngoài đời thực.

Cô nàng hot girl mạng Maataso ( Nhật Bản ) nổi tiếng trên mạng xã hội với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn đáng yêu. Thế nhưng thay vì tiếp tục lừa dối người hâm mộ bằng những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, cô đã quyết định công khai ảnh mặt mộc. Ngay khi Maataso chia sẻ bức ảnh chụp mặt mộc lên trang cá nhân, nó đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội .

Hot girl lộ mặt mộc kém sắc khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Không ít người hâm mộ, đặc biệt là cánh mày râu tỏ ra thất vọng và quay lưng lại với cô nàng. Thậm chí có người còn lên tiếng mắng chửi, cho rằng cô đã lừa đảo fan bấy lâu nay. Mặc dù phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhưng Maataso vẫn tiếp tục sống thật với chính mình, chia sẻ những bức ảnh chụp khuôn mặt không trang điểm.

Qua một thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã chấp nhận được sự khác biệt của cô nàng. Thậm chí nhiều người còn lên tiếng khen ngợi Maataso vì dám công khai khuôn mặt mộc không mấy xinh đẹp lên trang cá nhân. Giờ đây, hot girl Nhật Bản này đã có thể tự tin kiếm tiền bằng chính khuôn mặt của mình.

Sau một thời gian khoe mặt mộc, Maataso lại được mọi người yêu quý nhờ sống thật với bản thân - Ảnh: Internet

“Không phải cô ấy khác biệt với những khuôn mặt giả khác trên Instagram sao. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ cô gái này”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Maataso không có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất hài hước. Hy vọng những cô gái khác cũng sẽ học theo cô ấy để thoát khỏi lớp trang điểm dày cộm và hàng chục app chụp hình trên máy”, một cư dân mạng bênh vực.