Mua váy trắng công chúa qua mạng, cô gái nhận về sản phẩm nhếch nhác, mặc vào lòi cả đống mỡ bụng

Trót tin vào lời hứa hàng y hình, cô gái mua hàng online nhận cái kết đắng lòng thế này đây.

Mua hàng online rất được lòng chị em phụ nữ bởi tính tiện dụng, nhanh chóng. Tuy nhiên shop bán qua mạng thì cũng có năm bảy loại, may mắn tìm được shop có tâm thì "cuộc đời nở hoa", chẳng may vớ phải shop làm ăn cà chớn, bán hàng nhái thì chỉ có "cuộc sống bế tắc" mà thôi.

Mới đây, dân tình lại được phen xôn xao với câu chuyện mua váy trắng công chúa và cái kết đắng lòng. Cô gái trẻ đặt mua một chiếc váy maxi trắng dài thướt tha, được may từ vải ren tinh tế, sang trọng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh diện chiếc váy xinh đẹp này thả dáng ngoài biển rồi chụp ảnh sống ảo sẽ khiến không ít bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ là đã thấy lâng lâng rồi.

Chiếc váy trong ảnh minh họa rất tinh tế, sang trọng - Ảnh: FB

Thế nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", giấc mộng đẹp nhanh chóng tan biến khi khổ chủ cầm trên tay chiếc váy được shop giao. Cũng là màu trắng, cũng là váy dáng dài mà sao khác nhau một trời một vực. Chiếc váy mà cô gái nhận được trông khá nhăn nhúm, vải thô cứng, đường may cẩu thả. Đặc biệt khi diện lên người sẽ được khuyến mãi nguyên combo khoe rốn và mỡ bụng "đốt mắt" người nhìn. Bất cứ ai cầm trên tay chiếc váy này chắc hẳn sẽ muốn cất gọn vào góc tủ và lãng quên mãi mãi.

Còn chiếc váy mà khổ chủ nhận được thì cẩu thả, nhếch nhác - Ảnh: FB

Pha mua hàng qua mạng "đi vào lòng người" này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng chiếc váy trong ảnh minh họa là hàng thiết kế và có giá đắt đỏ, còn chiếc váy cô gái nhận được chỉ là hàng may nhái chất lượng kém mà thôi.

"Thôi rút kinh nghiệm thôi chứ biết làm sao bây giờ"; "Của rẻ là của ôi"; "Bây giờ mua gì cứ phải nhìn tận mắt, sờ tận tay mới tin được"; "Nhiều người cứ đổ tại dáng của cô gái không đẹp. Cái váy nhếch nhác thế kia thì siêu mẫu mặc vào cũng vẫn xấu thôi"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-vay-trang-cong-chua-qua-mang-co-gai-nhan-ve-san-pham-nhech-nhac-mac-vao-loi-ca-dong-mo-bung-353344.html