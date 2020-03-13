Mua khẩu trang online, chàng trai nhận sản phẩm đậm chất 'tình thú' khiến ai nấy vừa tức vừa buồn cười

"Lời nguyền 'hàng y hình' chuyển qua ám khẩu trang luôn rồi à, đáng sợ thật", một dân mạng bình luận về bài đăng chàng trai số nhọ mua khẩu trang qua mạng.

Dịch Covid-19 do chủng mới của virus Corona đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Người dân được khuyến cáo phải đeo khẩu trang ra đường, tránh tụ tập nơi đông người, phải tự cách ly và báo cho chính quyền khi có biểu hiện bệnh.

Mới đây, một thanh niên Trung Quốc chia sẻ câu chuyện mua khẩu trang qua mạng khiến mọi người vừa bức xúc vừa buồn cười. Cầm trên tay chiếc khẩu trang mỏng như lá lúa, chàng trai không khỏi "cạn lời" và quyết định chụp ảnh đăng lên mạng để cảnh báo mọi người.

Chuyện mua hàng online không giống ảnh chẳng phải chuyện lạ, thế nhưng mua cái khẩu trang thôi mà cũng bị lừa thế này thì đúng là không để đâu cho hết tức.

Chiếc khẩu trang mua online khiến cả khổ chủ lẫn dân mạng buồn cười không chịu nổi - Ảnh: Facebook Bạc Hà Trắng

Câu chuyện dở khóc dở cười của chàng trai thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc lẫn Việt Nam. Lời nguyền "hàng y hình" không còn ám những mặt hàng quần áo, giày dép nữa mà chuyển qua cả khẩu trang khiến ai nấy "hạn hán lời".

"Haha chịu thật sự luôn ấy. Đeo cái khẩu trang này thì thà lấy tay bịt mồm có khi còn bảo vệ hơn nhiều đấy"; "Chẳng hiểu nghĩ gì mà bán được cái khẩu trang này nhỉ"; "Bán hàng thiếu đạo đức thật sự"; "Chia buồn với thanh niên nha, nhưng mà tôi vẫn buồn cười quá"; "Cho xin địa chỉ shop để né đi"; "Nhìn cái khẩu trang mà tức á"; "Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi thật không chấp nhận được"; "Lời nguyền 'hàng y hình' chuyển qua ám khẩu trang luôn rồi à, đáng sợ thật!"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-khau-trang-online-chang-trai-nhan-san-pham-dam-chat-tinh-thu-khien-ai-nay-vua-tuc-vua-buon-cuoi-353580.html