'Tan chảy' với cảnh anh trai ôm ấp, vỗ về em gái đang khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi học

Thế giới 07/12/2019 11:57

Đoạn clip gây bão mạng ghi lại cảnh anh trai ôm ấp, vỗ về em gái đang khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi học khiến người xem "tan chảy" vì quá đáng yêu.

Trong ngày đầu tiên đi học, hầu hết em bé đều khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân. Lúc này, cha mẹ nên nhẹ nhàng an ủi, vỗ về con, để trẻ quen dần với môi trường mới.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip giữa một bé trai và bé gái ở trường mẫu giáo. Bé gái gục đầu vào vai cậu bé khóc nức nở. Còn cậu bé thì ôm chặt cô bé vào lòng, thủ thỉ vào tai động viên. 

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Anh trai ôm chặt em gái để an ủi, động viên em trong ngày đầu tiên đi học - Ảnh: Weibo

Được biết, hai bé này anh em ruột, chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Anh trai học trên em gái 1 lớp ở cùng trường mẫu giáo. Trong ngày đầu tiên đi học, cô em gái vì tủi thân đã khóc mãi không ngừng. Người anh trai biết chuyện đã chạy đến ôm ấp và vỗ về em gái của mình.

Cậu bé còn tỏ ra rất người lớn khi thủ thỉ, an ủi để em gái mình tự tin hơn. Được anh ôm ấp trong vòng tay, những giọt nước mắt của cô em gái bé bỏng đã ngưng lại.

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Được anh trai 'soái ca' an ủi, bé gái đã ngừng khóc và tươi cười trở lại - Ảnh: Weibo

Đoạn clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng: "Anh trai trong truyền thuyết đây chứ đâu"; "Cha mẹ em thật biết cách dạy con mà"; "Mình tin gia đình của 2 em rất hạnh phúc"; "Hai anh em dễ thương quá đi"; "Ngày đầu tiên đi học tâm trạng hoảng loạn dữ lắm. Con mình cũng vậy, cứ phải an ủi suốt thôi"; "Nhìn cảnh này lại muốn sinh thêm em bé"; "Clip cảm động quá"...

Bé trai khóc hết nước mắt trong tiệc sinh nhật vì chiếc bánh kem lầy lội từ cha mẹ

Bé trai khóc hết nước mắt trong tiệc sinh nhật vì chiếc bánh kem lầy lội từ cha mẹ

"Chắc điều ước sinh nhật năm nay của em ấy đích thị là tiêu diệt trái đất rồi", một dân mạng bình luận về bức ảnh hài hước.

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