Hai cậu bé ôm nhau khóc nức nở giữa sân trường, cô giáo ngơ ngác rồi bật cười ngặt nghẽo khi biết lý do

Hai cậu nhóc ôm nhau khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi học như có việc gì rất nghiêm trọng. Khi biết lý do, cô giáo không khỏi bật cười vì quá đáng yêu.

Trong ngày đầu tiên đi học, hầu hết em bé đều khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân. Lúc này, cha mẹ và thầy cô nên nhẹ nhàng an ủi, vỗ về con, để trẻ quen dần với môi trường mới.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh hai cậu bé ôm nhau khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi học thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hai cậu bé ôm nhau khóc nức nở trong ngày đầu tiên đi học - Ảnh: Sohu

Lúc đầu, cô giáo và các bạn nhỏ khác ngơ ngác không hiểu chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra. Gặng hỏi mãi, hai cậu bé mới thú nhận do là ngày đầu tiên đi học nên không quen bạn nào cả. Cộng thêm việc sân trường đông nghịt người khiến hai cậu nhóc hoảng loạn, bao nhiêu háo hức bay biến hết, chỉ còn cách ôm nhau khóc sướt mướt như trong phim.

Hoàn cảnh của hai cậu nhóc khiến cô giáo vừa thương vừa buồn cười không chịu nổi. Được cô an ủi và động viên, hai bé trai đã ngừng khóc và bình tĩnh hơn.

Do quá hoảng loạn trong ngày đầu tiên đến trường nên ôm nhau khóc nức nở thế này đây - Ảnh: Sohu

Câu chuyện dở khóc dở cười của hai bé trai trong ngày đầu tiên đến lớp gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Việc dạy con biết cách tự tin, hòa đồng là rất quan trọng. Không ai có thể sống mà tách rời cộng đồng, xã hội nên các kỹ năng giao tiếp với mọi người xung quanh nên được cha mẹ dạy con từ nhỏ"; "Cha mẹ nên khuyến khích con bày tỏ ý kiến, giúp con tự tin hơn khi đi học, nói chuyện với các bạn, thầy cô, đứng trước đám đông"; "Nhìn thương thật đấy nhưng xin lỗi tôi nhịn cười không nổi"; "Trời ơi ôm nhau khóc như phim tình cảm luôn, tưởng hai nhóc phải chia tay nhau chứ, ai dè mới gặp lần đầu";...

Cảm động bé gái hiếu thảo lấy thân mình che yên xe máy cho mẹ giữa trời mưa Hành động ấm áp của bé gái hiếu thảo khiến bà mẹ vô cùng cảm động. Cư dân mạng cũng dành nhiều bình luận khen ngợi cô bé, đồng thời cho rằng cha mẹ em đã nuôi dạy em rất tốt.

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