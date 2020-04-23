Em bé gây bão mạng với tư thế nằm 'vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú'

Thế giới 23/04/2020 15:45

Nhiều dân mạng đùa rằng có lẽ em bé vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú nên mới có tư thế nằm hưởng thụ như thế.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh em bé vừa sinh ra đã có tư thế nằm bá đạo có 1-0-2 thu hút sự chú ý của nhiều người. Thông thường, các bé sơ sinh sẽ nằm cuộn tròn trong những chiếc khăn quấn kín người và ngủ ngon lành. Chính vì vậy, dáng dấp "già đời" của em bé trong bức ảnh dưới đây đã khiến ai nấy cười không ngớt.

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Em bé có tư thế nằm bá đạo khiến dân mạng cười không ngớt - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy em bé nằm ngủ trong tư thế ung dung, tự tại. Hai tay đặt ra sau đầu làm gối, một chân gác lên chân còn lại hình chữ ngũ như đang hưởng thụ. Tuy chưa biết danh tính em bé này nhưng bức ảnh tư thế ngủ vô cùng đặc biệt khiến em bé nhận được hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người còn đùa rằng có lẽ bé con này vừa chào đời đã biết tin bố là tỷ phú nên mới có dáng vẻ mãn nguyện đến thế. 

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Đây gọi là 'vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú'? - Ảnh: FB

"Vừa sinh ra đã biết nhà mặt phố, bố làm to"; "Lớn lên không làm lãnh đạo thì hơi phí"; "Haha nhìn cưng xỉu luôn á"; "Chưa gì là thấy 'chị đại' lắm rồi, vài tuổi nữa tha hồ bắt nạt bố mẹ nhé"; "Tưởng đâu đang ở biển chứ, coi ẻm hưởng thụ chưa kìa"; "Hẳn là vừa sinh ra đã biết được sở hữu khối tài sản kếch xù"; "Em bé đáng yêu quá"..., dân mạng bình luận.

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