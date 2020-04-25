Bố trẻ tỉ mỉ cắt móng chân cho con, vẻ mặt hưởng thụ của bé gái khiến dân mạng xuýt xoa ghen tị

Thế giới 25/04/2020 16:05

Ông bố trẻ cẩn thận cắt móng chân cho con gái khiến dân mạng xuýt xoa ghen tị. Hội chị em bày tỏ sự đồng cảm vì các ông chồng ở nhà cũng mắc chứng 'cuồng con gái' y như vậy.

Các ông bố thường cưng chiều con gái hết mực, dễ yếu lòng trước con gái. Để lý giải điều này, tạp chí tâm lý học Behavioral Neuroscience của Mỹ đã công bố một nghiên cứu trên 30 cặp cha và con gái, 22 cặp cha và con trai.

Các nhà nghiên cứu đặt máy ghi âm trong phòng của các cặp cha con trong 48 giờ. Cứ sau 9 phút lại ghi âm một đoạn dài 50 giây về khoảnh khắc trao đổi giữa cha con. Kết quả cho thấy tương tác giữa cha và con gái cao gấp 60% so với tương tác giữa cha và con trai. Khi con gái đưa ra yêu cầu, tỷ lệ đáp ứng của cha cao hơn so với tỷ lệ đáp ứng của cha và con trai. 

Chính vì vậy, người ta dễ dàng thông cảm hơn với chứng "cuồng con gái" của các ông bố. Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh ông bố cắt móng chân cho con gái thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Bố trẻ tỉ mỉ cắt móng chân cho con, vẻ mặt hưởng thụ của bé gái khiến dân mạng xuýt xoa ghen tị - Ảnh 1

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Bố tỉ mỉ cắt móng chân cho con gái gây sốt mạng - Ảnh: Sina

Hình ảnh cho thấy bé gái đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi đầy vẻ hưởng thụ. Còn ông bố thì đang lúi húi cắt móng chân cho con. Từng động tác của anh đều cẩn thận, tỉ mỉ như sợ làm con gái đau. Hội chị em sau khi thấy cảnh này đều cảm thấy cực kỳ đồng cảm. Bởi sau khi sinh con gái, các ông chồng dường như quên mất vợ, chỉ lo chăm sóc công chúa nhỏ mà thôi.

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Có lẽ ông bố nào cũng bị hội chứng 'cuồng con gái' thế này đây - Ảnh: Sina

"Kể từ sau khi có công chúa thì bà hoàng hậu như ta đây dường như bị đày vào lãnh cung luôn rồi"; "Tôi là đàn ông mà còn không hiểu được tư tưởng trọng nam khinh nữ của một số người. Con gái vừa đáng yêu vừa chu đáo, là chỗ dựa tin cậy của cha mẹ khi về già"; "Đi đâu kiếm anh chồng yêu vợ thương con thế này nhỉ"; "Đáng yêu quá đi, nhìn cô nhóc hưởng thụ dễ sợ luôn"..., dân mạng bình luận. 

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Nhiều dân mạng đùa rằng có lẽ em bé vừa sinh ra đã biết bố là tỷ phú nên mới có tư thế nằm hưởng thụ như thế.

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