Gửi con cho ông bà ngoại 2 tháng, khi gặp lại bố mẹ té xỉu vì không nhận ra con

Đôi vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, 2 tháng sau gặp lại thì không nhận ra con. Thậm chí còn tưởng là con của hàng xóm khiến ai nấy cười ngất.

Với nhịp sống bận rộn của cuộc sống hiện đại, không ít cặp vợ chồng phải gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Quan điểm nuôi dạy khác nhau của hai thế hệ dẫn đến không ít tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh cậu con trai 6 tuổi của mình trước và sau 2 tháng gửi cho bà ngoại chăm sóc thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Người mẹ không nhận ra con ngày gặp lại, thậm chí còn tưởng là con của hàng xóm khiến ai nấy cười ngất.

Bé trai bảnh bao như soái ca nhí khi ở với mẹ - Ảnh: Sohu

Còn đây là bé trai sau khi 'qua tay' bà ngoại - Ảnh: Sohu

Đến khi được xác nhận rằng đó chính là con trai mình thì người mẹ chỉ còn nước trợn mắt kinh hãi. Không thể tin nổi, đứa bé khác một trời một vực với cậu bé 2 tháng trước cô đưa đến lại chính là một người!

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Đừng trách bà ngoại, biết đâu cậu bé lại thích thế này hơn thì sao?"; "Đây mới là tuổi thơ dữ dội nè"; "Nếu tôi là bà mẹ tôi cũng không nhận ra"; "Các bậc cha mẹ quan tâm đến nuôi con cái một cách khoa học, cũng chú ý hơn đến ăn mặc và phong cách thời trang của trẻ. Tuy nhiên, người già thì không có nhiều quy tắc trong vấn đề chăm sóc trẻ như thế. Họ chỉ cần em bé khỏe mạnh, lớn nhanh và vui vẻ là được"; "Trẻ con thích được thoải mái vui chơi, nghịch ngợm hơn là ăn mặc đẹp"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-con-cho-ong-ba-ngoai-2-thang-khi-gap-lai-bo-me-te-xiu-vi-khong-nhan-ra-con-356931.html