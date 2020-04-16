Sinh đứa thứ 3 vẫn là con gái, sản phụ bị mẹ chồng bỏ mặc, một mình chăm con suốt 5 ngày

Bà mẹ chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bỏ mặc con dâu mới sinh. Chứng kiến sản phụ phải nén đau chăm sóc con gái, người xung quanh không khỏi xót xa.

Do tư tưởng "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (sinh mười đứa con gái cũng không bằng một thằng con trai" mà nhiều gia đình Trung Quốc vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thậm chí, không ít người chấp nhận bị phạt để sinh con thứ ba, với mong muốn được nối dõi tông đường.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip sản phụ chăm con trong bệnh viện thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai cũng biết phụ nữ mới sinh con xong rất yếu và cần phải nghỉ ngơi. Lúc này, chồng hoặc người thân sẽ phụ giúp việc chăm em bé để người mẹ có thời gian phục hồi sức khỏe. Vậy nên khi chứng kiến người phụ nữ vừa sinh xong phải thức trắng đêm để dỗ con ai cũng thấy xót xa.

Theo thông tin trong đoạn video, người phụ nữ sống tại Cửu Giang (Trung Quốc). Do sinh đứa thứ 3 vẫn là con gái, cô bị mẹ chồng bỏ mặc không chăm sóc đã 5 ngày nay. Không còn cách nào khác, người phụ nữ phải nén đau, tự chăm sóc bản thân lẫn con gái mới sinh khiến người xung quanh vô cùng đau lòng.

Bà mẹ chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bỏ mặc con dâu và cháu ở bệnh viện - Ảnh: Sina

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip được rất nhiều bình luận, phản hồi bức xúc: "Thật không hiểu nổi những người này nghĩ gì, thế kỷ 21 rồi mà vẫn cổ hủ"; "Rồi anh chồng đâu sao không chăm vợ nhỉ"; "Tôi cũng có một đứa con gái và chưa có ý định sinh thêm. Con gái vừa đáng yêu, vừa chu đáo lại rất quan tâm bố mẹ. Nếu có sinh nữa tôi vẫn mong là con gái"; "Mất cân bằng giới đến nỗi nhiều đàn ông không lấy được vợ mà vẫn còn ham hố sao?"; "Ai sinh con rồi mới biết, cảm thấy sức cùng lực kiệt như mất đi nửa cái mạng vậy, phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hồi phục. Vậy mà cô ấy lại phải một mình chăm con thế kia, nhìn mà xót xa quá"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-dua-thu-3-van-la-con-gai-san-phu-bi-me-chong-bo-mac-mot-minh-cham-con-suot-5-ngay-356807.html