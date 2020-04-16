Bị nói 'Đến nhà bà mà cháu ăn nhiều thế', đứa trẻ trả lời cực thông minh khiến người lớn cười bò

Cuộc đối thoại hài hước trong bữa cơm giữa bà và cháu thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện một đứa trẻ đến nhà ông bà ăn cơm. Cuộc đối thoại hài hước trong bữa cơm giữa bà và cháu thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng.

Hôm đó, bà mẹ trẻ người Trung Quốc tên Phi Phi cùng chồng con đến nhà ông bà ăn tối. Lâu lâu con cháu mới đến chơi nên người bà rất vui, chuẩn bị nhiều món ngon khiến ai cũng xuýt xoa.

Con trai Phi Phi ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên cùng những món ngon bày sẵn trước mắt đã không kiềm chế được mà ngồi luôn vào bàn ăn. Người bà thấy cháu ăn uống mê say, không nhịn được cười mà đùa cháu rằng: "Sao cứ đến nhà ông bà ăn cơm mà cháu ăn nhiều thế không thấy ngại à?".

Câu trả lời thông minh của đứa trẻ khiến nhiều người cười bò - Ảnh minh họa: Sina

Không ngờ bé trai đặt chiếc thìa xuống bàn, cười đỏ mặt, lấy giấy lau miệng và dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng bố cháu - con trai của bà - vẫn ăn uống thoải mái trong nhà của con đấy thôi, bố có thấy ngại không?". Nghe đứa trẻ đối đáp thông minh như thế, cả nhà được trận cười không dừng.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Gia đình hạnh phúc trẻ sẽ rất thông minh"; "Suy nghĩ 'trẻ con thì biết gì' khiến nhiều người vẫn đối xử, nói chuyện với trẻ không chừng mực. Nhưng thật ra chúng biết nhiều lắm";...

Hot girl chuyên bán thực phẩm giảm cân lộ nhan sắc thật khiến dân mạng câm nín Cộng đồng mạng cạn lời khi nàng hot girl lộ nhan sắc thật. Hóa ra cô gái sở hữu thân hình đẫy đà và cục mịch hơn rất nhiều so với trên ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-noi-den-nha-ba-ma-chau-an-nhieu-the-dua-tre-tra-loi-cuc-thong-minh-khien-nguoi-lon-cuoi-bo-356781.html