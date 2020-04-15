Hot girl chuyên bán thực phẩm giảm cân lộ nhan sắc thật khiến dân mạng câm nín

Thế giới 15/04/2020 20:32

Cộng đồng mạng cạn lời khi nàng hot girl lộ nhan sắc thật. Hóa ra cô gái sở hữu thân hình đẫy đà và cục mịch hơn rất nhiều so với trên ảnh.

Câu nói "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" dường như đã trở nên lỗi thời". Với sự phát triển của công nghệ chỉnh ảnh ngày nay thì phải sửa thành "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết photoshop". Không cần biết là mặt to, người béo, bắp tay khổng lồ hay bụng ngấn mỡ, chỉ cần vài cú click chuột là có thể xóa mọi khuyết điểm, trở thành mỹ nhân vạn người mê ngay tắp lự.

Mới đây, mạng xã hội Đài Loan chia sẻ hình ảnh hot girl lộ nhan sắc thật khiến nhiều người ngã ngửa.

Được biết, cô nàng Rosa Yin được rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cô sở hữu làn da trắng sứ, thân hình thon gọn và gương mặt vô cùng thanh tú. Cũng nhờ ngoại hình này mà Rosa Yin bán thực phẩm giảm cân, ăn kiêng vô cùng đắt hàng. Chỉ cần nhìn thân hình quyến rũ của cô là khách hàng đã có thể đặt trọn niềm tin rồi.

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Rosa Yin thường xuyên khoe nhan sắc lung linh lên mạng xã hội - Ảnh: FB
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Nàng hot girl gây ấn tượng với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thon thả - Ảnh: FB 

Thế nhưng hình tượng hoàn hảo của Rosa Yin đã sụp đổ khi cư dân mạng công khai bức ảnh hậu trường chụp ảnh quảng cáo của nàng hot girl. Thì ra, Rosa Yin có thân hình đẫy đà và cục mịch hơn rất nhiều. Thậm chí cả gương mặt "đẹp không góc chết" ấy cũng là sản phẩm của photoshop.

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Ảnh hậu trường cho thấy Rosa Yin có thân hình đẫy đà... - Ảnh: FB
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... và gương mặt cũng không xinh đẹp như những bức ảnh cô đăng tải - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Má ơi, không biết nên khóc hay nên cười"; "Photoshop nợ đàn ông một lời xin lỗi"; "Riết rồi không biết phải tin vào điều gì nữa"; "Chắc từ nay không ai dám mua hàng của nàng hot girl này nữa"...

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