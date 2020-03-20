'Thiếu gia xấu nhất Trung Quốc' và bạn gái hot girl bây giờ ra sao?

Những ngày đầu, Trần Sơn livestream chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Anh mắc bệnh Thalassemia khiến ngoại hình khác hẳn người bình thường, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có tiền phẫu thuật. Chính vì vậy, hàng triệu người đã xem livestream để ủng hộ anh chàng. Chẳng bao lâu sau, Trần Sơn trở thành hiện tượng đình đám của làng streamer Trung Quốc.

Năm 2016, chàng trai sinh năm 1993 tên Trần Sơn nổi đình nổi đám trên mạng xã hội Trung Quốc và cả Việt Nam với biệt danh " Thiếu gia xấu nhất Trung Quốc ".

Trần Sơn thường xuyên khoe ảnh chứng minh độ giàu có - Ảnh: Internet

Sau khi nổi tiếng, 'Thiếu gia xấu xí nhất Trung Quốc' luôn được gái đẹp vây quanh - Ảnh: Internet

Sự khoe mẽ của anh chàng bị nhiều người ném đá - Ảnh: Internet

Trở nên nổi tiếng khiến cuộc sống của Trần Sơn thay đổi chóng mặt. Anh thường xuyên khoe đồ hiệu, xe sang cùng dàn người đẹp ăn mặc gợi cảm vây quanh.

Càng ngày càng có nhiều người chướng mắt với sự khoe mẽ của Trần Sơn nên liên tục ném đá, miệt thị ngoại hình của anh. Đến năm 2017, Trần Sơn tuyên bố ngừng livestream vì "mọi thứ đã quá đủ".

Sau khi rời xa "ánh hào quang", cuộc sống của Trần Sơn tuột dốc không phanh. Theo QQ News, anh chàng tay trắng và bị bạn gái đá không thương tiếc.

Trần Sơn đã chia tay bạn gái - Ảnh: Internet

Trần Sơn thường xuyên đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội than thở cuộc sống không dễ dàng và cảm thấy như mình không có gì cả. Mới đây, anh cũng đã đăng dòng trạng thái nhớ nhung lên Weibo: "Nhớ mãi không quên".

Trần Sơn của hiện tại - Ảnh: Weibo

Về ngoại hình, Trần Sơn được nhận xét là tiều tụy, hốc hác hơn nhiều so với thời còn nổi tiếng. Số người theo dõi khổng lồ ngày trước cũng đã bỏ rơi anh chàng. Gần đây khi Trần Sơn livestream, chỉ có 300 người xem anh chàng này thay vì cả triệu người như trước đây.