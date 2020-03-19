Người đàn ông cố tình lây lan Covid-19 đã tử vong

Thế giới 19/03/2020 18:21

Người đàn ông 57 tuổi bị cáo buộc cố tình lây lan Covid-19 sau khi biết tin mình nhiễm bệnh.

South China Morning Post đưa tin, một người đàn ông 57 tuổi ở Gamagori, tỉnh Aichi, Nhật Bản được thông báo đã nhiễm dịch Covid-19 vào hôm 4/3. Thay vì đến bệnh viện cách ly, ông này đã đến một quán rượu trong thành phố bất chấp lời cảnh báo của người chức trách.

Ngày hôm sau, người đàn ông này mới nhập viện điều trị. Đến ngày 13/3, một nữ nhân viên quán rượu tiếp xúc gần người đàn ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Cảnh sát vào cuộc điều tra, cáo buộc người đàn ông 57 tuổi cố tình cản trở kinh doanh và truyền nhiễm bệnh cho người khác. 

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Người đàn ông cố tình lây truyền Covid-19 đang ôm ấp một nữ tiếp viên trong quán rượu - Ảnh: South China Morning Post

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào ngày nhận kết quả dương tính với Covid-19, người này nói với cha mẹ rằng "sẽ đi khắp nơi để lây lan virus". Sau đó ông ta đến một quá bar và ở lại chơi khoảng 15 phút, rồi tiếp tục đến quán rượu khoảng 40 phút.

Tại quán rượu, người đàn ông 57 tuổi hát karaoke và ôm ấp một nữ tiếp viên phục vụ mình. Mặc dù nữ tiếp viên này có kết quả xét nghiệm âm tính với với virus Corona chủng mới nhưng một nữ đồng nghiệp của cô khoảng 30 tuổi được chẩn đoán đã nhiễm dịch bệnh nguy hiểm.

Cả quán bar và quán rượu đã buộc phải tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 4/3 sau khi vụ việc bị phát giác. Chủ quán rượu đã làm đơn khiếu nại gửi nhà chức trách để đòi bồi thường.

Tuy nhiên vào ngày 18/3 vừa qua, người đàn ông cố tình lây lan Covid-19 đã tử vong trong khi điều trị. Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 899 ca dương tính với Covid-19 và 29 người tử vong vì dịch Covid-19.

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Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 5h15 ngày 9/3, cả 5 người trong gia đình của bệnh nhân số 73 được một người dùng ô tô riêng đưa về quê ở Thanh Miện. Sau đó, gia đình có mời một số người thân đến ăn cơm.

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Từ khóa:   dương tính virus corona Nhật Bản nhiễm Covid-19

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