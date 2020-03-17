Cho hot girl thuê nhà, sau 1 năm chủ nhà phát hiện những thứ không thể ngờ đến, dân mạng nhìn thấy còn bức xúc

Thế giới 17/03/2020 14:40

Câu chuyện hot girl ở bẩn kinh hoàng khiến dân mạng xôn xao. Ai nấy đều cảm thấy tức giận thay cho người chủ nhà vì gặp phải trường hợp oái ăm. 

Từ trước đến nay, chuyện về những hot girl ở bẩn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện được 1 chủ nhà trọ chia sẻ. Xem ảnh, mọi người không khỏi bàng hoàng về độ ở bẩn của cô nàng thuê trọ này.

hotgirl o ban 1
Sự khác biệt của căn phòng trước và sau khi cho thuê khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Theo đó, chủ nhà cho cô gái họ Vương (sinh năm 1995) thuê vào tháng 3/2019. Đến đầu tháng 3 vừa qua, hợp đồng thuê nhà kết thúc. Tuy nhiên, chủ nhà không thể liên lạc với cô gái này. Sau đó, chủ nhà phải gọi công an đến giải quyết.

Cô gái trẻ không những đã thay ổ khóa mà còn kiên quyết không ra ngoài. Sau đó, chủ nhà đành phải thuê người đến mở khóa. Ngay khi bước vào căn phòng, ai nấy đều không khỏi sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

hotgirl o ban 2
Khó có thể tin được đây là căn phòng của một cô gái - Ảnh: Internet

Theo đó, căn phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, dưới sàn nhà đầy rác từ túi thức ăn thừa đến cả phân chó. Ngay cả trên giường cũng không sạch hơn là mấy. Nhìn thấy cảnh tượng trên, chủ nhà vô cùng bức xúc vì trước khi cho thuê, căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Chủ nhà trọ cho biết vì thấy cô gái này xinh xắn, lễ phép nên mới cho thuê.

hotgirl o ban 3
Không chỉ có túi rác mà trên sàn nhà còn có cả phân chó - Ảnh: Internet
hotgirl o ban 4
Sau cùng, hot girl ở bẩn này đã bị chủ nhà thưa kiện - Ảnh: Internet

Khi mọi người vào trong nhà, cô gái này đã trốn trong nhà vệ sinh. Sau cùng, cảnh sát phải nhờ bạn bè đến khuyên "chính chủ" ra ngoài. Hiện chủ nhà đã khởi kiện người thuê trọ vì đã làm hư hỏng một số đồ đạc. 

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước độ ở bẩn kinh dị của cô gái trẻ. 

Sống chung với chị chồng phiên bản ở bẩn: Bỏ nội y còn vết "tới tháng" lẫn với áo quần khác, tã lót em bé giặt cùng khăn mặt

Sống chung với chị chồng phiên bản ở bẩn: Bỏ nội y còn vết "tới tháng" lẫn với áo quần khác, tã lót em bé giặt cùng khăn mặt

"Quần áo chị chồng em thay ra, cái quần chị mặc khi "tới tháng" nên nó bị dính bẩn, chị không vò qua mà vứt vào máy giặt. Em góp ý rất nhẹ nhàng mà chồng em bảo em càm ràm, hắn bảo em ích kỉ không hiểu chuyện".

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc cô gái ở bẩn nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích