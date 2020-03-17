Câu chuyện hot girl ở bẩn kinh hoàng khiến dân mạng xôn xao. Ai nấy đều cảm thấy tức giận thay cho người chủ nhà vì gặp phải trường hợp oái ăm.

Từ trước đến nay, chuyện về những hot girl ở bẩn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện được 1 chủ nhà trọ chia sẻ. Xem ảnh, mọi người không khỏi bàng hoàng về độ ở bẩn của cô nàng thuê trọ này. Sự khác biệt của căn phòng trước và sau khi cho thuê khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh: Internet Theo đó, chủ nhà cho cô gái họ Vương (sinh năm 1995) thuê vào tháng 3/2019. Đến đầu tháng 3 vừa qua, hợp đồng thuê nhà kết thúc. Tuy nhiên, chủ nhà không thể liên lạc với cô gái này. Sau đó, chủ nhà phải gọi công an đến giải quyết.

Cô gái trẻ không những đã thay ổ khóa mà còn kiên quyết không ra ngoài. Sau đó, chủ nhà đành phải thuê người đến mở khóa. Ngay khi bước vào căn phòng, ai nấy đều không khỏi sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Khó có thể tin được đây là căn phòng của một cô gái - Ảnh: Internet Theo đó, căn phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, dưới sàn nhà đầy rác từ túi thức ăn thừa đến cả phân chó. Ngay cả trên giường cũng không sạch hơn là mấy. Nhìn thấy cảnh tượng trên, chủ nhà vô cùng bức xúc vì trước khi cho thuê, căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Chủ nhà trọ cho biết vì thấy cô gái này xinh xắn, lễ phép nên mới cho thuê.

Không chỉ có túi rác mà trên sàn nhà còn có cả phân chó - Ảnh: Internet Sau cùng, hot girl ở bẩn này đã bị chủ nhà thưa kiện - Ảnh: Internet Khi mọi người vào trong nhà, cô gái này đã trốn trong nhà vệ sinh. Sau cùng, cảnh sát phải nhờ bạn bè đến khuyên "chính chủ" ra ngoài. Hiện chủ nhà đã khởi kiện người thuê trọ vì đã làm hư hỏng một số đồ đạc. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước độ ở bẩn kinh dị của cô gái trẻ.

Sống chung với chị chồng phiên bản ở bẩn: Bỏ nội y còn vết "tới tháng" lẫn với áo quần khác, tã lót em bé giặt cùng khăn mặt "Quần áo chị chồng em thay ra, cái quần chị mặc khi "tới tháng" nên nó bị dính bẩn, chị không vò qua mà vứt vào máy giặt. Em góp ý rất nhẹ nhàng mà chồng em bảo em càm ràm, hắn bảo em ích kỉ không hiểu chuyện".

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