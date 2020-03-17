Câu chuyện hot girl ở bẩn kinh hoàng khiến dân mạng xôn xao. Ai nấy đều cảm thấy tức giận thay cho người chủ nhà vì gặp phải trường hợp oái ăm.
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Từ trước đến nay, chuyện về những hot girl ở bẩn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện được 1 chủ nhà trọ chia sẻ. Xem ảnh, mọi người không khỏi bàng hoàng về độ ở bẩn của cô nàng thuê trọ này.
Theo đó, chủ nhà cho cô gái họ Vương (sinh năm 1995) thuê vào tháng 3/2019. Đến đầu tháng 3 vừa qua, hợp đồng thuê nhà kết thúc. Tuy nhiên, chủ nhà không thể liên lạc với cô gái này. Sau đó, chủ nhà phải gọi công an đến giải quyết.
Cô gái trẻ không những đã thay ổ khóa mà còn kiên quyết không ra ngoài. Sau đó, chủ nhà đành phải thuê người đến mở khóa. Ngay khi bước vào căn phòng, ai nấy đều không khỏi sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Theo đó, căn phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, dưới sàn nhà đầy rác từ túi thức ăn thừa đến cả phân chó. Ngay cả trên giường cũng không sạch hơn là mấy. Nhìn thấy cảnh tượng trên, chủ nhà vô cùng bức xúc vì trước khi cho thuê, căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Chủ nhà trọ cho biết vì thấy cô gái này xinh xắn, lễ phép nên mới cho thuê.
Khi mọi người vào trong nhà, cô gái này đã trốn trong nhà vệ sinh. Sau cùng, cảnh sát phải nhờ bạn bè đến khuyên "chính chủ" ra ngoài. Hiện chủ nhà đã khởi kiện người thuê trọ vì đã làm hư hỏng một số đồ đạc.
Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước độ ở bẩn kinh dị của cô gái trẻ.