Đoạn clip ghi lại cảnh bé trai chỉ khoảng 6, 7 tuổi ngồi trước vô lăng gây chú ý trên mạng xã hội. Hiện đoạn clip gây bức xúc này đang được mọi người bàn tán xôn xao.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai được ngồi trước vô lăng lái ô tô. Ngoài clip, người đăng tải còn chia sẻ: “Cho trẻ em lái xe thế này còn lượn qua lượn lại, ép hết xe này đến xe khác”.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip gây bức xúc này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Đoạn clip gây bức xúc được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh trong đoạn clip gây bão mạng xã hội cho thấy, chiếc xe ô tô mang biển số Hà Nội lưu thông trên đường nhưng người điều khiển là một đứa trẻ chỉ khoảng 6 - 7 tuổi. Trong khi đó, người lớn lại thản nhiên ngồi bên cạnh.

Ngay sau khi đăng tải, clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người không khỏi bức xúc, cho rằng phụ huynh của đứa trẻ xem thường mạng sống của gia đình mình cũng như sự an toàn của mọi người xung quanh bởi hành động này rất dễ gây tai nạn.

Dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động của gia đình này - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người còn hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc tìm ra danh tính của gia đình trên và có hình phạt thích đáng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip vẫn đang gây bão mạng xã hội.

"Đúng là xem thường mạng sống mà, không hiểu bố mẹ nghĩ gì mà cho con mới nhiêu đó tuổi điều khiển ô tô", K.T bình luận.

"Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra, xử lý gia đình này để răn đe không để tình trạng này tiếp tục xảy ra", một cư dân mạng bức xúc.

Mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên gặp tai nạn tử vong trên đường sau khi giật điện thoại Vừa mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên tiếp tục giật điện thoại của người đi đường. Sau đó, trên đường tẩu thoát thì đối tượng gặp tai nạn giao thông tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-me-cho-con-lai-o-to-tren-duong-lon-khien-dan-mang-buc-xuc-truy-tim-danh-tinh-352467.html