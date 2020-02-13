Trên đường đi chùa về, gia đình 3 người không may gặp tai nạn thương tâm. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Vào tối 12/2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông chạy xe máy chở theo 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến khu vực xã An Phú thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến cả 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này. Theo thông tin trên báo An toàn giao thông, 3 nạn nhân là người trong một gia đình, gồm anh Nghiêm Đình T. (SN 1985), chị Nguyễn Thị P. (SN 1986, vợ a T.) và con gái Nghiêm Thị N. (SN 2010), cùng trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình đang trên đường đi chùa về.

Gia đình nạn nhân đang trên đường đi chùa về thì gặp nạn - Ảnh: Internet Cách đây chỉ ít ngày, tại Sơn La cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 10/2, anh Giàng A Chu (sinh năm 1998, trú xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) chở theo vợ là Phùng Thị Mo (sinh năm 2000) cùng con gái Giàng Thị Dếnh (sinh năm 2018) lưu thông trên quốc lộ 37. Hiện trường vụ tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong trên đường đi khám bệnh về tại Sơn La - Ảnh: Internet Khi xe chạy đến khu vực đèo Ban (xã Mường Thải) thì xảy ra va chạm với xe khách lưu thông ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Được biết, vào buổi sáng cùng ngày gia đình anh Chu vừa đến Bệnh viện Đa khoa Phù Yên khám bệnh, trên đường về nhà thì gặp nạn.

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